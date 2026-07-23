Судна перестали заходити в українські порти через удари РФ
2026-23-07    131

Судна перестали заходити в українські порти через удари РФ

Судноплавство до українських морських портів повністю припинилося на тлі посилення російських ударів по портовій інфраструктурі. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомивши, що судновласники самостійно ухвалили рішення тимчасово зупинити заходи суден через зростання ризиків.

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За словами міністра, ще нещодавно до українських портів заходили чотири-п’ять суден, хоча ці обсяги були значно меншими за довоєнні показники. Наразі цей рух повністю припинився. Висоцький наголосив, що держава не вводила жодних обмежень для роботи морського коридору, а рішення про паузу ухвалили самі оператори перевезень.

«Ще недавно в порти заходили чотири-п’ять суден. Це небагато, але рух був. Станом на сьогодні заходження суден призупинилося. Це рішення судновласників — держава зі свого боку нічого не обмежувала», — заявив Висоцький.

Міністр уточнив, що зупинка суднозаходів триває вже четвертий день. За його словами, уряд готує заходи для відновлення стабільної роботи морського коридору, однак конкретні механізми наразі не розкриваються. Висоцький пояснив, що після різкого зростання загроз судновласники зазвичай беруть паузу, оцінюють ситуацію та після цього ухвалюють рішення щодо повернення до роботи.

Українські морські порти залишаються одним із ключових каналів зовнішньої торгівлі. Через них проходить близько 80% усього експорту країни, включно із зерновими, металургійною продукцією та іншими товарами. Тривале блокування або скорочення роботи морського напрямку може вплинути на темпи експорту та надходження валютної виручки.

Ситуація із судноплавством загострилася після активізації російських атак по портовій інфраструктурі. Удари по морських об’єктах та ризики для цивільних суден змусили частину міжнародних операторів переглянути можливість заходу до українських портів.

Однією з компаній, яка припинила заходи до українських портів через безпекові ризики, стала данська судноплавна група Maersk. Компанія є одним із найбільших світових операторів контейнерних перевезень і раніше відновила роботу з українськими портами після запуску морського коридору.

Морський коридор, який Україна почала використовувати після виходу Росії із зернової угоди, став альтернативним маршрутом для експорту через Чорне море. Завдяки цьому вдалося поступово відновити перевезення без участі російської сторони та забезпечити роботу портів Одеси, Чорноморська та Південного.

Останнє припинення суднозаходів відбувається на тлі взаємних атак у Чорному та Азовському морях. Росія посилила удари по українській портовій інфраструктурі, а Україна проводить операції проти військових і морських цілей РФ. На цьому фоні міжнародні перевізники змушені враховувати не лише логістичні, а й безпекові ризики.

Подальша робота морського коридору залежатиме від оцінки ризиків судновласниками, ефективності заходів із захисту портів та здатності забезпечити безпечні умови для цивільного судноплавства.

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