Суддя Марина Барсук та олігарх Коломойський: що їх пов’язує? (скандальне видео)

Виявляється, суддя Марина Барсук раніше ухвалила рішення щодо низки справ, пов’язаних зі скандальним олігархом Коломойським, яккого, у свою чергу, помітили на веліллі Марини Барсук та Віктора Барсук. Як как пишуть ЗМІ, за даними Єдиного держреєстру судових рішень, Марина Барсук брала участь у винесенні вердиктів у 2 справах, що стосуються Коломойського.

Згадане видання також заначає наступне: “Перша справа стосувалася позову «Нікопольського заводу феросплавів» проти «ПриватБанку». У 2009 році «ПриватБанк» надав заводу, який пов’язують із Коломойським, кредит у розмірі 36,1 млн. доларів. Постановою Північного апеляційного господарського суду було анульовано 35 млн. доларів заборгованості. Друга справа пов’язана з ПАТ «Укрнафта», що також асоціюється з Коломойським. Колегія суддів, до складу якої входила Барсук, підтвердила рішення суду про стягнення з державного бюджету 1,77 млн ​​грн на користь «Укрнафти» як компенсацію за матеріальні збитки”.

Крім того, як нагадує видання, суддя Марина Барсук розглядала справи щодо бізнесмена Павла Фукса, який нині перебуває під санкціями.

Висновки, як то кажуть, робіть самі.

На відео – олігарх Ігор Коломойський на веліллі Марини Барсук та Віктора Барсук:

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