Суддя Марина Барсук та олігарх Коломойський: що їх пов’язує? (скандальне видео)
2024-20-08    141

Суддя Марина Барсук та олігарх Коломойський: що їх пов’язує? (скандальне видео)

Виявляється, суддя Марина Барсук раніше ухвалила рішення щодо низки справ, пов’язаних зі скандальним олігархом Коломойським, яккого, у свою чергу, помітили на веліллі Марини Барсук та Віктора Барсук. Як как пишуть ЗМІ, за даними Єдиного держреєстру судових рішень, Марина Барсук брала участь у винесенні вердиктів у 2 справах, що стосуються Коломойського.

Згадане видання також заначає наступне: “Перша справа стосувалася позову «Нікопольського заводу феросплавів» проти «ПриватБанку». У 2009 році «ПриватБанк» надав заводу, який пов’язують із Коломойським, кредит у розмірі 36,1 млн. доларів. Постановою Північного апеляційного господарського суду було анульовано 35 млн. доларів заборгованості. Друга справа пов’язана з ПАТ «Укрнафта», що також асоціюється з Коломойським. Колегія суддів, до складу якої входила Барсук, підтвердила рішення суду про стягнення з державного бюджету 1,77 млн ​​грн на користь «Укрнафти» як компенсацію за матеріальні збитки”.

Крім того, як нагадує видання, суддя Марина Барсук розглядала справи щодо бізнесмена Павла Фукса, який нині перебуває під санкціями.

Висновки, як то кажуть, робіть самі.

На відео – олігарх Ігор Коломойський на веліллі Марини Барсук та Віктора Барсук:

В тему:

Марина Барсук та Віктор Барсук – корумповане судове подружжя

Марина Барсук: звідки у простого судді розкішний автопарк?

Marina Barsuk: where does a simple judge have a luxurious car fleet?
віктор барсук, Марина Барсук, марина барсук весілля, марина барсук коломойський, марина барсук коломойський весілля, суддя марина барсук
Останні новини
Суддя Марина Барсук та олігарх Коломойський: що їх пов’язує? (скандальне видео)

Суддя Марина Барсук та олігарх Коломойський: що їх пов’язує? (скандальне видео)
Виявляється, суддя Марина Барсук раніше ухвалила рішення щодо низки справ, читать далее
20-08, 12:48
Прожитковий мінімум в Україні скасують?

Прожитковий мінімум в Україні скасують?
В Україні можуть скасувати прожитковий мінімум: його розмір не відповідає читать далее
19-08, 10:15
Виплати до Дня Незалежності 2024: хто зможе отримати додаткові 650, 1000 та 3100 грн?

Виплати до Дня Незалежності 2024: хто зможе отримати додаткові 650, 1000 та 3100 грн?
Розповідаємо про виплати до Дня Незалежності 2024. Їх отримають: 🔹Пенсіонери, читать далее
19-08, 10:13
Як перереєструвати авто через Дію: покрокова інструкція

Як перереєструвати авто через Дію: покрокова інструкція
Нещодавно у застосунку Дія запрацювала одна з найочікуваніших послуг для читать далее
19-08, 10:09
Олександр Слобоженко, схоже, обікрав державу на 213 млн: до нього завітали співробітники БЕБ

Олександр Слобоженко, схоже, обікрав державу на 213 млн: до нього завітали співробітники БЕБ
Співробітники БЕБ України повідомили про підозру сумнозвістному арбітражнику Олександру Слобоженко, читать далее
16-08, 04:41
Зарплати лікарів чи вчителів віддадуть військовим

Зарплати лікарів чи вчителів віддадуть військовим
Зарплати лікарів чи вчителів за грудень можуть піти для військових читать далее
16-08, 11:16
НБУ готується скасовувати валютні заборони: що хочуть дозволити?

НБУ готується скасовувати валютні заборони: що хочуть дозволити?
Нацбанк може незабаром піти на нове пом'якшення валютних обмежень, що читать далее
16-08, 11:13
100 тисяч грн: в Україні введено обмеження на перекази з картки на картку

100 тисяч грн: в Україні введено обмеження на перекази з картки на картку
Обмеження на перекази з картки на картку вводяться з вересня. читать далее
14-08, 10:12
Павло Кириленко: голові Антимонопольного комітету вручили підозру

Павло Кириленко: голові Антимонопольного комітету вручили підозру
Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку вручили підозру у незаконному збагаченні читать далее
14-08, 10:09
Як листуватися з податковою зі смартфона: роз’яснення

Як листуватися з податковою зі смартфона: роз’яснення
Мобільний застосунок «Моя податкова» від ДПС доступний користувачам, його можна читать далее
13-08, 06:38
Українські вкладники йдуть в долар, НБУ фіксує відтік грошей із депозитів

Українські вкладники йдуть в долар, НБУ фіксує відтік грошей із депозитів
Українці скорочують свої заощадження на банківських рахунках. Це підтверджено останнім читать далее
12-08, 08:52
ChatGPT викликає залежність у деяких людей

ChatGPT викликає залежність у деяких людей
Користувачі ChatGPT прив'язуються до голосового режиму та відчувають емоційний зв'язок. читать далее
12-08, 03:32
Марина Барсук та Віктор Барсук – корумповане судове подружжя, – стверджують ЗМІ

Марина Барсук та Віктор Барсук – корумповане судове подружжя, – стверджують ЗМІ
Марина Анатоліївна Барсук - суддя, що нібито любить розкішне життя, а читать далее
11-08, 01:51
Газовані напої без цукру небезпечні для здоров’я

Газовані напої без цукру небезпечні для здоров’я
Газовані напої без цукру можуть підвищити ризик серцевого нападу і читать далее
11-08, 12:06
Як українкам отримати допомогу при вагітності і пологах

Як українкам отримати допомогу при вагітності і пологах
Соціальна допомога передбачена при вагітності та пологах, народженні чи усиновленні читать далее
10-08, 12:05
Хотів, щоб путін провів парад в Києві: український медійник Петро Терентьєв працює на гру мо рф й насміхається з українців, – ЗМІ

Хотів, щоб путін провів парад в Києві: український медійник Петро Терентьєв працює на гру мо рф й насміхається з українців, – ЗМІ
На днях низка українських ЗМІ повідомила, що колишній співвласник видання читать далее
09-08, 05:14
Як оформити лікарняний дистанційно: покрокова інструкція

Як оформити лікарняний дистанційно: покрокова інструкція
Українці мають можливість залишатися вдома за наявності симптомів цих хвороб читать далее
09-08, 12:14
Чим краще екологія – тим вище рівень IQ

Чим краще екологія – тим вище рівень IQ
Діти, які виросли в екологічно чистих умовах, мають більш високий читать далее
06-08, 09:34
Коли можуть відмовити у е-рецепті і що робити?

Коли можуть відмовити у е-рецепті і що робити?
Є три основні причини, коли вам можуть відмовити у е-рецепті: читать далее
06-08, 09:17
Пільги військовим на житлово-комунальні послуги: корисна інформація

Пільги військовим на житлово-комунальні послуги: корисна інформація
Українські військові та члени їх сімей мають право скористатись пільгами читать далее
05-08, 11:54
Теги
Київ НБУ ТЦК авто бокс війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал курс валют кіно мобілізація спорт футбол фільм штраф штучний інтелект