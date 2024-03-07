Судан: що там роблять українські військові?

Влітку 2023 року українські бійці прибули до цієї африканської країни на прохання тамтешнього лідера Абдель Фаттах аль-Бурхана, аби допомогти в боротьбі з повстанцями, пише The Wall Street Journal із посиланням на суданських та українських військових.

Журналісти пояснюють, що Президент Зеленський погодився на такий крок, адже Бурхан таємно постачав Україні зброю відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Окрім того, суданських повстанців підтримувала ПВК “Вагнера”, яка видобувала золото в Судані та використовувала його для фінансування російської агресії.