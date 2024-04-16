Сучасні “Робінзони” врятувались за допомогою пальмових гілок
2024-16-04    79

Сучасні “Робінзони” врятувались за допомогою пальмових гілок

Троє рибалок врятувалися з безлюдного острова в Тихому океані завдяки напису «HELP», викладеному з пальмових гілок. Про це повідомляє CNN.

Потерпілих аварію людей виявила берегова охорона США через десять днів після того, як вони зникли. Рибалки розповіли, що висадилися на острів Пікелот через поломку двигуна на своєму човні. Рація, яку вони могли б використовувати для сигналу допомоги, розрядилася. Протягом тижня “Робінзони” виживали, харчувалися кокосами.

Телеканал також відзначив дивовижний збіг — один із рятувальників виявився далеким родичем врятованих рибалок.

HELP, острів
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