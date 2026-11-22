Виїзд одного з членів сім’ї за кордон на тривалий період не позбавляє інших мешканців житла права на державну допомогу з оплати комунальних послуг. У 2026 році Пенсійний фонд України застосовує правило 60 днів: якщо людина перебуває за межами країни довше цього строку, її не включають до складу домогосподарства під час розрахунку субсидії. Водночас одержувач допомоги повинен повідомити Пенсійний фонд про відповідні обставини протягом 30 календарних днів.

Цей механізм особливо важливий для сімей, частина яких через війну, роботу або інші обставини проживає за кордоном, а решта продовжує користуватися житлом в Україні. Вирішальне значення має не сам факт виїзду родича, а фактичне проживання людей за адресою, за якою оформлюється допомога, та правильність відомостей, поданих для її призначення.

Як працює правило 60 днів для житлової субсидії

Згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету міністрів №848 від 21 жовтня 1995 року, особу, яка перебуває за кордоном понад 60 днів на дату звернення або призначення субсидії, не включають до складу домогосподарства для відповідного розрахунку.

Це означає, що на такого члена сім’ї не поширюються соціальні нормативи житла та споживання комунальних послуг. Його доходи також не враховуються під час визначення розміру державної допомоги.

Важливо розрізняти виключення окремої людини з розрахунку та втрату права на субсидію всім домогосподарством. Якщо за українською адресою фактично проживають інші члени сім’ї, вони можуть претендувати на допомогу за умови виконання решти вимог законодавства.

Чи впливає виїзд родича на розмір виплат

Розмір субсидії визначають з урахуванням доходів домогосподарства, обов’язкового платежу за житлово-комунальні послуги та встановлених соціальних нормативів. Тому виключення людини, яка тривалий час перебуває за кордоном, змінює вихідні дані для розрахунку.

З одного боку, доходи цієї особи більше не збільшують сукупний дохід домогосподарства. З іншого — на неї не нараховують нормативи споживання комунальних послуг і соціальну норму житла. Через це неможливо заздалегідь стверджувати, що субсидія обов’язково збільшиться або зменшиться: результат залежить від доходів інших мешканців, площі житла та вартості послуг.

Особливо важливий інший сценарій: якщо за кордоном понад 60 днів перебувають усі члени домогосподарства і в українському житлі фактично ніхто не проживає, підстав для призначення субсидії немає. Державна допомога розрахована на підтримку людей, які реально проживають у приміщенні та користуються комунальними послугами.

Чому важливо повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів

Якщо член домогосподарства виїхав за кордон уже після призначення субсидії та перебував там сукупно понад 60 днів, одержувач допомоги зобов’язаний повідомити про це Пенсійний фонд протягом 30 календарних днів.

Це правило стосується не лише безпосередньо зареєстрованих мешканців, а й членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства. Обов’язок повідомлення виникає, коли відповідна обставина впливає на розрахунок державної допомоги.

Якщо одержувач не надасть інформацію, а субсидію продовжать розраховувати з урахуванням людини, яка фактично перебуває за кордоном, Пенсійний фонд може припинити виплати. Крім того, у передбачених законодавством випадках визначається сума надміру отриманої допомоги, яку доведеться повернути.

Отже, повідомлення про зміну обставин має не формальний, а фінансовий наслідок: воно дає змогу перерахувати допомогу відповідно до актуального складу домогосподарства. Пенсійний фонд України+1

Як оформити субсидію, якщо родич живе за кордоном

Під час первинного звернення заявник повинен зазначити в декларації, що один із членів домогосподарства перебуває за межами країни понад 60 днів. Також необхідно вказати дату його виїзду.

Для призначення допомоги подають заяву та декларацію встановленої форми. Якщо Пенсійному фонду знадобиться додаткова інформація, заявника можуть попросити надати документи, які підтверджують фактичне непроживання відповідної особи за українською адресою.

Звернутися можна кількома способами: через сервісний центр ПФУ, центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), уповноважену посадову особу територіальної громади або поштою. Електронні заяви приймають через вебпортал Пенсійного фонду та портал «Дія».

Питання Правило Перебування за кордоном Понад 60 днів Включення до розрахунку Особу не враховують Доходи відсутнього члена сім’ї Не враховують Соціальні нормативи На цю особу не нараховують Повідомлення ПФУ після виїзду Протягом 30 календарних днів Якщо вся сім’я за кордоном Субсидію не призначають за відсутності фактичного проживання

Дані наведені відповідно до роз’яснень Пенсійного фонду та Положення №848. Пенсійний фонд України+1

Як правило впливає на сім’ї, розділені війною

Механізм враховує поширену після 2022 року ситуацію, коли частина родини виїхала за кордон, а інші члени сім’ї залишилися в Україні. Наприклад, якщо мати з дитиною проживають у квартирі в Україні, а батько перебуває за кордоном понад 60 днів, його не враховуватимуть під час розрахунку субсидії. Водночас мати може звернутися по допомогу на загальних підставах.

Для держави принциповим залишається зв’язок між субсидією та фактичним споживанням комунальних послуг. Якщо за адресою ніхто не проживає, немає підстав розраховувати нормативи споживання на відсутніх мешканців.

Правова основа такого підходу — постанова Кабміну №848 від 21 жовтня 1995 року. Документ визначає порядок призначення житлових субсидій, умови врахування доходів, склад домогосподарства та обставини, які можуть впливати на право отримання допомоги. Під час воєнного стану перебування окремого члена сім’ї за кордоном понад 60 днів саме по собі не є підставою для відмови всьому домогосподарству. Пенсійний фонд України+1

Роз’яснення: три важливі питання про субсидію

Чи можна отримати субсидію, якщо чоловік або дружина перебуває за кордоном понад два місяці?

Так. Якщо інші члени домогосподарства фактично проживають в Україні, вони можуть оформити допомогу. Людину, яка перебуває за кордоном понад 60 днів, не включатимуть до розрахунку її розміру.

Чи потрібно повідомляти ПФУ, якщо родич виїхав після призначення субсидії?

Так. Якщо перебування за кордоном перевищило сукупно 60 днів, одержувач повинен повідомити Пенсійний фонд протягом 30 календарних днів.

Чи можуть скасувати субсидію, якщо не повідомити про виїзд родича?

Так. Якщо через неповідомлення допомогу продовжували розраховувати з урахуванням відсутньої особи, виплати можуть припинити, а надміру отримані кошти — вимагати повернути у випадках, передбачених законодавством. Пенсійний фонд України+1

Висновок

Перебування одного з членів сім’ї за кордоном понад 60 днів не позбавляє інших мешканців житла права на субсидію. Основними умовами залишаються фактичне проживання заявників за українською адресою, достовірні відомості про склад домогосподарства та дотримання процедури повідомлення Пенсійного фонду. Після виїзду родича одержувачам допомоги необхідно контролювати 30-денний строк повідомлення, щоб уникнути припинення виплат і можливого повернення надміру нарахованих коштів.