«Стули пельку і йди воювати»: Чісора накинувся на Усика
2026-08-11    216

«Стули пельку і йди воювати»: Чісора накинувся на Усика

Британський боксер Дерек Чісора різко розкритикував Олександра Усика через намір українського чемпіона повернутися до першої важкої ваги та заявив, що той має не планувати нові поєдинки, а вирушити на війну. Свою позицію 42-річний спортсмен висловив 7 листопада 2026 року в інтерв’ю британському спортивному мовнику Talksport.

Чісору запитали про можливе повернення Усика до крузервейту заради протистояння з американцем Давідом Бенавідесом. Відповідь британця виявилася несподівано різкою. Він звинуватив українця в тому, що той нібито використовує професійний бокс як можливість уникнути участі у війні.

«Усику потрібно стулити пельку, зашнуруватися і йти воювати. Він тільки базікає! Він хоче битися в ринзі, щоб не опинитися на передовій. Просто замовкни і йди на війну. З нас уже досить», – заявив Чісора.

Водночас британський боксер високо оцінив спортивні досягнення українця та порівняв його місце в історії боксу з позиціями легендарного американського чемпіона Мухаммеда Алі. На думку Чісори, Усик уже досяг такого рівня, що йому немає необхідності повертатися до нижчої вагової категорії, аби щось доводити.

«Він уже на рівні Алі, він найкращий за всі часи. Неймовірний, непереможений боксер, який досяг усього. Він чудовий боєць, але він не виграє свій бій у крузервейті», – сказав британець.

Окремо Чісора висловив сумнів щодо перспектив можливого повернення українця до першої важкої ваги. Він пояснив свою позицію тим, що, за його оцінкою, зараз Усика тренують друзі, а не фахівці, здатні забезпечити необхідний рівень підготовки до такого протистояння. Британський боксер припустив, що через це майбутній поєдинок може виявитися невдалим.

Заяви Чісори пролунали на тлі підтвердження Усиком наміру змінити вагову категорію. Український чемпіон розглядає можливість повернення до крузервейту, де востаннє виступав у 2018 році. Потенційним наступним суперником може стати Давід Бенавідес, хоча остаточні домовленості щодо такого поєдинку наразі не оголошені.

Одним із можливих варіантів для Усика називають бій за вакантний титул Міжнародної боксерської федерації (IBF). Завоювання цього поясу могло б відкрити українцеві шлях до боротьби за статус абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі. Наступним етапом потенційно може стати поєдинок із мексиканцем, відомим під прізвиськом «Бандера Рохо», у 2027 році.

Про такий сценарій раніше розповідав менеджер українського боксера Сергій Лапін. За його словами, повернення до крузервейту може стати частиною плану Усика щодо завершення професійної кар’єри у 2027 році. Водночас конкретні дати боїв, суперники та умови організації майбутніх поєдинків потребують офіційного підтвердження.

Повернення до першої важкої ваги матиме для Усика особливе значення, оскільки саме в цій категорії він уперше став абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році українець переміг росіянина Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії та завоював Кубок Мухаммеда Алі, об’єднавши основні чемпіонські пояси. Пізніше того самого року він захистив титули в поєдинку з британцем Тоні Белью.

Після переходу до надважкої ваги Усик продовжив переможну серію та здобув статус абсолютного чемпіона світу вже в королівському дивізіоні. Його можливе повернення до крузервейту означатиме спробу знову поборотися за найвищі титули в категорії, де він уже залишив помітний слід в історії професійного боксу.

Таким чином, плани українця можуть стати одним із ключових сюжетів боксу у 2027 році. Водночас критика Чісори стосується не лише спортивних перспектив Усика, а й його публічної позиції щодо війни. Сам українець у наведеному інтерв’ю британського боксера не коментував.

бокс, Давід Бенавідес, Дерек Чісора, крузервейт, Олександр Усик
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