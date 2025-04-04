Студенти 25+ не сможуть отримати відстрочку: подробиці

Відстрочку не зможуть отримати чоловіки 25+ років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти. Уряд вніс зміни у правила відстрочки для студентів і педагогів.

Також важливо, що навчання за кордоном після 24.02.2022 також не дає права на відстрочку.

Хто зберігає право на відстрочку:

▪️ вступив до навчального закладу до 25 років;

▪️ вперше здобуває новий рівень освіти;

▪️ навчається за денною або дуальною формою;

Що пропонується змінити для викладачів:

▪️ викладачі з науковим ступенем (навіть якщо вже не мають статусу науково-педагогічного працівника) — отримуватимуть відстрочку;

▪️ відстрочка також буде для педагогів позашкілля, які ведуть гуртки (еколого-натуралістичні, технічні, військово-патріотичні) — якщо працювали до 1 січня 2025 року і за основним місцем роботи.

Кабмін погодив законопроєкт, який врегулює, хто може отримати відстрочку від мобілізації. Далі, цей законопроєкт мають внести до Ради на розгляд.