Стубб спрогнозував новий світовий порядок до 2030 року

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що до 2030 року у світі, ймовірно, сформується новий міжнародний порядок. Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post під час Генеральної асамблеї ООН, пояснюючи нинішню нестабільність змінами у глобальній системі та відносинах між США і їхніми союзниками.

«Я не знаю, коли світ стабілізується. Дайте йому ще близько п’яти років. До 2030 року у нас, ймовірно, з’явиться якийсь новий порядок», — сказав Стубб.

За його словами, нині міжнародна система перебуває між двома різними станами. Саме цей перехідний період, на думку фінського президента, робить глобальну ситуацію складною та непередбачуваною.

Стубб пов’язав трансформацію світового порядку, зокрема, зі змінами у підході Сполучених Штатів до відносин із союзниками. На цьому тлі європейським державам необхідно готуватися до більшої самостійності у сфері безпеки.

Президент Фінляндії не назвав конкретної моделі майбутнього міжнародного устрою та не уточнив, які саме держави відіграватимуть у ньому ключову роль. Його оцінка стосується насамперед тривалості нинішнього перехідного етапу, який, за прогнозом Стубба, може тривати ще близько п’яти років.

Питання ролі США в європейській безпеці стало одним із центральних для країн континенту після зміни американського підходу до союзницьких відносин. Для європейських урядів це означає необхідність переглядати власні оборонні спроможності та готовність діяти у разі скорочення американської участі.

Фінляндія особливо чутливо ставиться до змін у європейській системі безпеки через спільний кордон із Росією. Протяжність фінсько-російського кордону становить близько 1340 кілометрів, що робить питання оборони та стримування одним із пріоритетів фінської зовнішньої політики.

Стубб обіймає посаду президента Фінляндії з березня 2024 року. До цього він працював прем’єр-міністром країни у 2014–2015 роках, був депутатом Європейського парламенту та обіймав посади міністра закордонних справ і міністра фінансів. Його політична кар’єра значною мірою пов’язана з європейською інтеграцією та міжнародними відносинами.

Фінляндія стала членом НАТО у квітні 2023 року, відмовившись від багаторічної політики військового неприєднання після початку повномасштабної війни Росії проти України. Вступ країни до Альянсу змінив стратегічне становище Північної Європи та збільшив довжину сухопутного кордону НАТО з Росією.

Прогноз Стубба щодо 2030 року фактично визначає середньостроковий горизонт для нинішньої перебудови міжнародних відносин. Водночас президент Фінляндії залишив відкритим питання, яким саме буде новий баланс сил і чи стане він стабільнішим за нинішню систему.