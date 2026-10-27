Стубб і Стьоре провели переговори з Путіним щодо миру в Україні
2026-27-10    86

Стубб і Стьоре провели переговори з Путіним щодо миру в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої обговорили врегулювання війни проти України, майбутню тристоронню зустріч в Абу-Дабі та безпеку в Балтійському регіоні. За повідомленнями канцелярії фінського президента та Кремля, розмова відбулася за погодженням з Україною і стала продовженням контактів після зустрічі лідерів у норвезькому Осло 20 жовтня.

Стубб назвав бесіду відкритою та змістовною. Стьоре, зі свого боку, повідомив, що європейські лідери наголосили на важливості деескалації війни в Україні. Водночас вони виступали від імені своїх держав, а не Європи загалом. Такий формат не означає, що Гельсінкі та Осло отримали загальноєвропейський мандат на переговори з Москвою.

Однією з тем розмови стала підготовка до майбутньої тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Її учасників, порядок денний і конкретні результати телефонної бесіди в повідомленнях сторін детально не розкрили. Водночас обговорення майбутнього дипломатичного контакту свідчить, що питання можливого врегулювання залишається в центрі діалогу між Москвою та європейськими столицями.

У Кремлі заявили, що Путін виклав Стуббу та Стьоре своє бачення причин війни проти України й поточної ситуації. Російський президент стверджував, що досягнення довгострокового миру можливе лише з урахуванням інтересів РФ. Також він звинуватив країни НАТО та Європейського Союзу в конфронтаційній політиці, яка, за його версією, затягує конфлікт. Ці тези відображають позицію російської сторони та самі по собі не свідчать про узгодження умов припинення війни.

Окремо Путін поінформував співрозмовників про гуманітарну операцію в районі Олешок, де, за повідомленням Кремля, того дня розпочалося перемир’я. Подробиць щодо механізму його запровадження, тривалості та практичних результатів у наведених повідомленнях не було. Тому оцінити вплив цієї домовленості на безпеку цивільного населення лише за заявою російської сторони неможливо.

Ще одним питанням стала безпека в Балтійському морі та північних районах Європи. За інформацією Кремля, учасники розмови підтвердили важливість дотримання міжнародного морського права та принципу свободи судноплавства. Канцелярія Стубба також наголосила на зацікавленості Фінляндії та Норвегії у стабільності й передбачуваності в цьому регіоні. Конкретних нових домовленостей щодо морської безпеки сторони публічно не оголосили.

Кремль повідомив, що ініціаторами телефонної розмови були Стубб і Стьоре. Обидва лідери раніше підтвердили факт контакту. Водночас зміст повідомлень не дає підстав стверджувати, що сторони досягли домовленості щодо припинення вогню або погодили конкретні параметри мирного врегулювання. Окремі деталі обговорення, зокрема можливе порушення питання затримання російських танкерів, офіційно не підтверджені.

Останнім часом у європейських медіа Стубба називали одним із можливих учасників майбутніх контактів із Москвою. Однак телефонна розмова з Путіним не означає автоматичного призначення фінського президента офіційним переговорником від Європейського Союзу. Сам Стубб і Стьоре, згідно з повідомленнями про бесіду, діяли як керівники власних держав.

Фінляндія та Норвегія мають спільний інтерес у збереженні стабільності на півночі Європи, де питання військової безпеки, морських комунікацій і відносин із Росією безпосередньо впливають на регіональну політику. Фінляндія стала членом НАТО у квітні 2023 року, а Норвегія входить до Альянсу від моменту його заснування у 1949 році. Подальший розвиток контактів із Москвою залежатиме від змісту наступних переговорів, позиції України та готовності сторін перейти від обміну оцінками до конкретних рішень.

Александр Стубб, Балтійське море, війна в Україні, Володимир Путін, Європейський Союз, Йонас Гар Стьоре, мирні переговори, Росія
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