Строк оформлення земельних паїв продовжено ще на 3 роки

Зеленський дозволив продовжити строк для оформлення земельних паїв ще на три роки. Відтак, у разі якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на неї, вважатиметься, що він відмовився від одержання земельної ділянки.
Крім того, ухваленим законом:
- встановлена обов’язковість письмової форми клопотань про надання земельних ділянок державної, комунальної власності у власність чи користування;
- відновлено обов’язковість підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників (норма була зупинена на час військового стану);
- продовжено до 2026 року пілотний проєкт із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;
- дозволити землекористувачам розміщення (без здійснення капітального будівництва) об‘єктів рекреаційної інфраструктури, а також інженерної інфраструктури, необхідної для їх функціонування та обслуговування.