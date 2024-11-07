Строк оформлення земельних паїв продовжено ще на 3 роки

Зеленський дозволив продовжити строк для оформлення земельних паїв ще на три роки. Відтак, у разі якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на неї, вважатиметься, що він відмовився від одержання земельної ділянки.

Крім того, ухваленим законом: