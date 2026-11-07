Стрілянина в центрі Кракова: п’ятеро загиблих
2026-07-11    110

Стрілянина в центрі Кракова: п’ятеро загиблих

У центрі Кракова 7 листопада сталася стрілянина: невідомий відкрив вогонь із автомобіля в районі Головної ринкової площі (Rynek Główny). За попередніми даними, загинули щонайменше п’ятеро людей. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримує оперативні доповіді від міністра внутрішніх справ, а правоохоронці розслідують обставини того, що він назвав нападом.

За попередньою інформацією, стрілянина сталася на одній із центральних вулиць міста поблизу Головної ринкової площі. Невідомий перебував в автомобілі та стріляв із нього. Район події є одним із найбільш людних у Кракові, оскільки тут розташовані туристичні об’єкти, магазини, ресторани та зупинки громадського транспорту.

Після повідомлень про постріли на місце прибули поліцейські, пожежники та бригади екстреної медичної допомоги. Правоохоронці обмежили доступ до району стрілянини, а медики розпочали надання допомоги постраждалим.

За інформацією, яка поширюється після інциденту, підозрюваного затримали. Водночас офіційні органи мають встановити його особу, можливі мотиви та обставини, за яких він отримав зброю. Також з’ясовується, чи діяв стрілець самостійно.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що перебуває на зв’язку з міністром внутрішніх справ і отримує інформацію про перебіг розслідування. Він назвав подію нападом. Польський уряд очікує на результати роботи правоохоронних органів, які мають встановити всі обставини трагедії.

Слідчим належить з’ясувати, чи були жертви випадковими перехожими, чи нападник переслідував конкретних людей. Важливими для розслідування стануть записи камер відеоспостереження, свідчення очевидців, результати огляду автомобіля та балістичної експертизи.

Також правоохоронці перевірятимуть, чи мав підозрюваний попередні конфлікти із загиблими, чи висловлював погрози та чи були в нього спільники. Мотив нападу наразі офіційно не встановлений.

Головна ринкова площа Кракова є одним із найбільших середньовічних міських майданів Європи. Вона розташована в історичному центрі міста, де зосереджені основні туристичні пам’ятки, зокрема Суконні ряди та Маріацький костел. Через постійний потік туристів і місцевих жителів прилеглі вулиці залишаються багатолюдними протягом більшої частини дня.

Краків є адміністративним центром Малопольського воєводства та одним із найбільших міст Польщі. Розслідування тяжких злочинів із застосуванням вогнепальної зброї передбачає встановлення походження зброї, реконструкцію подій і перевірку можливих зв’язків підозрюваного з іншими особами. Остаточну правову кваліфікацію події визначатимуть після встановлення всіх обставин і результатів слідчих дій.

Дональд Туск, Краків, Польща
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