Стрілянина у Крокус Сіті Холл: з’явилась реакція ГУР

Про український слід теракту у Крокус Сіті Холл не може йти мова – ця версія не для розумних людей. Це спланована операція спецслужб Кремля проти власних громадян. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

“Безумовно, мова йде про сплановану операцію спецслужб Кремля проти власних громадян з метою дискредитації в тому числі України, як і всього вільного світу”, – наголосив він.

За його словами, сьогоднішні удари по енергетичній інфраструктурі, по цивільних об’єктах в Україні є частиною цієї спецоперації.

“І ось друга фаза – це теракти, організовані спецслужбами РФ. Про це були добре поінформована і міжнародна спільнота. Тому і були попереджені іноземні громадяни на території РФ”, – наголосив він.

Юсов відкидає можливість так званого “українського сліду” в даному теракті.