Страви з рису без мяса: 3 рецепта

Пропонуємо вам п’ять різноманітних страв з рису без використання м’яса:
1. Вегетаріанський плов
Інгредієнти:
- 1 склянка білого рису
- 2 склянки води або овочевого бульйону
- 1 цибуля, нарізана кільцями
- 2 морквини, нарізані соломкою
- 1 перець, нарізаний соломкою
- Спеції (кумин, коріандр, куркума, сіль, перець за смаком)
- Олія для смаження
Інструкція:
- Розігрійте олію у каструлі та обсмажте цибулю до золотистого кольору.
- Додайте морквину та перець і готуйте, помішуючи, приблизно 5 хвилин.
- Додайте рис та спеції, перемішайте.
- Залийте водою або бульйоном, закрийте кришкою та готуйте на середньому вогні до випарування води та готовності рису (близько 15-20 хвилин).
- Подавайте плов гарячим.
2. Веганський суші з овочами
Інгредієнти:
- 2 склянки сушених рисових зерен
- 3 столові ложки рисового оцту
- 2 столові ложки цукру
- 1 чайна ложка солі
- Норі (морська капуста)
- Овочі на вибір (авокадо, огірок, морква, печериці тощо)
Інструкція:
- Спарите рис та готуйте його згідно інструкції на упаковці.
- Суміш оцту, цукру та солі розігрійте на малому вогні, доки цукор та сіль не розчиняться.
- Розподіліть рис по норі, залишаючи вільним верхній край.
- Додайте смажені овочі по центру рису.
- Згорніть норі в рулет і обріжте ножем на кільця.
3. Ризотто з грибами
Інгредієнти:
- 1 склянка арборіо рису
- 4 склянки овочевого бульйону
- 1 цибуля, дрібно нарізана
- 2 зубчики часнику, дрібно нарізані
- 200 гр грибів, нарізаних
- 1/2 склянки білого вина
- 2 столові ложки оливкової олії
- 1/4 склянки пармезану
- Сіль та перець за смаком
Інструкція:
- Розігрійте оливкову олію у сковорідці та обсмажте цибулю до м’якості.
- Додайте часник та гриби, готуйте, поки гриби не стануть золотистими.
- Додайте рис і готуйте, помішуючи, доки він не стане прозорим.
- Долийте вино і готуйте, поки воно не випарується.
- Поступово додавайте бульйон, помішуючи, поки рис не стане м’яким.
- Додайте пармезан та сіль з перцем за смаком, перемішайте і подавайте.