Страви з рису без мяса: 3 рецепта

Пропонуємо вам п’ять різноманітних страв з рису без використання м’яса:

1. Вегетаріанський плов

Інгредієнти:

1 склянка білого рису

2 склянки води або овочевого бульйону

1 цибуля, нарізана кільцями

2 морквини, нарізані соломкою

1 перець, нарізаний соломкою

Спеції (кумин, коріандр, куркума, сіль, перець за смаком)

Олія для смаження

Інструкція:

Розігрійте олію у каструлі та обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте морквину та перець і готуйте, помішуючи, приблизно 5 хвилин. Додайте рис та спеції, перемішайте. Залийте водою або бульйоном, закрийте кришкою та готуйте на середньому вогні до випарування води та готовності рису (близько 15-20 хвилин). Подавайте плов гарячим.

2. Веганський суші з овочами

Інгредієнти:

2 склянки сушених рисових зерен

3 столові ложки рисового оцту

2 столові ложки цукру

1 чайна ложка солі

Норі (морська капуста)

Овочі на вибір (авокадо, огірок, морква, печериці тощо)

Інструкція:

Спарите рис та готуйте його згідно інструкції на упаковці. Суміш оцту, цукру та солі розігрійте на малому вогні, доки цукор та сіль не розчиняться. Розподіліть рис по норі, залишаючи вільним верхній край. Додайте смажені овочі по центру рису. Згорніть норі в рулет і обріжте ножем на кільця.

3. Ризотто з грибами

Інгредієнти:

1 склянка арборіо рису

4 склянки овочевого бульйону

1 цибуля, дрібно нарізана

2 зубчики часнику, дрібно нарізані

200 гр грибів, нарізаних

1/2 склянки білого вина

2 столові ложки оливкової олії

1/4 склянки пармезану

Сіль та перець за смаком

Інструкція: