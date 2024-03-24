Страви з гарбуза для діабетиків

Пропонуємо вам три рецепти страв з гарбуза, які підходять для людей з діабетом. Усі ці страви мають низький глікемічний індекс і можуть бути безпечно включені до раціону для діабетиків.

Пюре з гарбуза і курячого бульйону:Інгредієнти: 500 г гарбуза (нарізаний на кубики)

2 чашки курячого бульйону (або вегетаріанського бульйону)

1 столова ложка оливкової олії

Сіль і перець за смаком Інструкції: У глибокій каструлі зі соленою водою варіть нарізаний гарбуз до того часу, поки він не стане м’яким. Відцідіть. Переложіть гарбуз в блендер, додайте курячий бульйон, оливкову олію, сіль і перець. Збивайте до гладкого пюре. Подавайте теплим. Можна прикрасити зеленню за смаком. Салат з гарбуза та шпинату:Інгредієнти: 300 г нарізаного гарбуза (вареного або запеченого)

2 чашки свіжого шпинату

1/4 чашки нарізаних горіхів

2 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка бальзамічного оцту

Сіль і перець за смаком Інструкції: Перемішайте гарбуз, шпинат і горіхи у великій мисці. У іншій мисці змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль і перець. Полийте це дрібною частиною салату і ніжно переверніть, щоб забезпечити рівномірне покриття. Подавайте негайно. Суп з гарбуза і кокосового молока:Інгредієнти: 500 г нарізаного гарбуза

1 пляшка (400 мл) кокосового молока

1 цибуля (нарізана)

2 зубчики часнику (подрібнені)

1 столова ложка оливкової олії

Сіль і перець за смаком

Свіжа кинза або петрушка для прикраси Інструкції: На розігрітій сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю і часник доки вони не стануть м’якими. Додайте нарізаний гарбуз і кокосове молоко. Готуйте на помірному вогні поки гарбуз не стане м’яким (приблизно 20-25 хвилин). Змішайте у блендері або використовуйте блендер погрупованого використання, щоб отримати гладенький суп. Підсоліть і поперчіть за смаком. Подавайте гарячим, прикрасивши свіжою кинзою або петрушкою.