Страви з гарбуза для діабетиків

Пропонуємо вам три рецепти страв з гарбуза, які підходять для людей з діабетом. Усі ці страви мають низький глікемічний індекс і можуть бути безпечно включені до раціону для діабетиків.
- Пюре з гарбуза і курячого бульйону:Інгредієнти:
- 500 г гарбуза (нарізаний на кубики)
- 2 чашки курячого бульйону (або вегетаріанського бульйону)
- 1 столова ложка оливкової олії
- Сіль і перець за смаком
- У глибокій каструлі зі соленою водою варіть нарізаний гарбуз до того часу, поки він не стане м’яким. Відцідіть.
- Переложіть гарбуз в блендер, додайте курячий бульйон, оливкову олію, сіль і перець.
- Збивайте до гладкого пюре.
- Подавайте теплим. Можна прикрасити зеленню за смаком.
- Салат з гарбуза та шпинату:Інгредієнти:
- 300 г нарізаного гарбуза (вареного або запеченого)
- 2 чашки свіжого шпинату
- 1/4 чашки нарізаних горіхів
- 2 столові ложки оливкової олії
- 1 столова ложка бальзамічного оцту
- Сіль і перець за смаком
- Перемішайте гарбуз, шпинат і горіхи у великій мисці.
- У іншій мисці змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль і перець.
- Полийте це дрібною частиною салату і ніжно переверніть, щоб забезпечити рівномірне покриття.
- Подавайте негайно.
- Суп з гарбуза і кокосового молока:Інгредієнти:
- 500 г нарізаного гарбуза
- 1 пляшка (400 мл) кокосового молока
- 1 цибуля (нарізана)
- 2 зубчики часнику (подрібнені)
- 1 столова ложка оливкової олії
- Сіль і перець за смаком
- Свіжа кинза або петрушка для прикраси
- На розігрітій сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю і часник доки вони не стануть м’якими.
- Додайте нарізаний гарбуз і кокосове молоко.
- Готуйте на помірному вогні поки гарбуз не стане м’яким (приблизно 20-25 хвилин).
- Змішайте у блендері або використовуйте блендер погрупованого використання, щоб отримати гладенький суп.
- Підсоліть і поперчіть за смаком.
- Подавайте гарячим, прикрасивши свіжою кинзою або петрушкою.