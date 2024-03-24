Страви з гарбуза для діабетиків
2024-24-03    183

Страви з гарбуза для діабетиків

Пропонуємо вам три рецепти страв з гарбуза, які підходять для людей з діабетом. Усі ці страви мають низький глікемічний індекс і можуть бути безпечно включені до раціону для діабетиків.

  1. Пюре з гарбуза і курячого бульйону:Інгредієнти:
    • 500 г гарбуза (нарізаний на кубики)
    • 2 чашки курячого бульйону (або вегетаріанського бульйону)
    • 1 столова ложка оливкової олії
    • Сіль і перець за смаком
    Інструкції:
    1. У глибокій каструлі зі соленою водою варіть нарізаний гарбуз до того часу, поки він не стане м’яким. Відцідіть.
    2. Переложіть гарбуз в блендер, додайте курячий бульйон, оливкову олію, сіль і перець.
    3. Збивайте до гладкого пюре.
    4. Подавайте теплим. Можна прикрасити зеленню за смаком.
  2. Салат з гарбуза та шпинату:Інгредієнти:
    • 300 г нарізаного гарбуза (вареного або запеченого)
    • 2 чашки свіжого шпинату
    • 1/4 чашки нарізаних горіхів
    • 2 столові ложки оливкової олії
    • 1 столова ложка бальзамічного оцту
    • Сіль і перець за смаком
    Інструкції:
    1. Перемішайте гарбуз, шпинат і горіхи у великій мисці.
    2. У іншій мисці змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль і перець.
    3. Полийте це дрібною частиною салату і ніжно переверніть, щоб забезпечити рівномірне покриття.
    4. Подавайте негайно.
  3. Суп з гарбуза і кокосового молока:Інгредієнти:
    • 500 г нарізаного гарбуза
    • 1 пляшка (400 мл) кокосового молока
    • 1 цибуля (нарізана)
    • 2 зубчики часнику (подрібнені)
    • 1 столова ложка оливкової олії
    • Сіль і перець за смаком
    • Свіжа кинза або петрушка для прикраси
    Інструкції:
    1. На розігрітій сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю і часник доки вони не стануть м’якими.
    2. Додайте нарізаний гарбуз і кокосове молоко.
    3. Готуйте на помірному вогні поки гарбуз не стане м’яким (приблизно 20-25 хвилин).
    4. Змішайте у блендері або використовуйте блендер погрупованого використання, щоб отримати гладенький суп.
    5. Підсоліть і поперчіть за смаком.
    6. Подавайте гарячим, прикрасивши свіжою кинзою або петрушкою.

гарбуз, діабет, страви з гарбуза
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