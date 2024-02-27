Stoxx: різко подорожчали європейські акції
2024-27-02    194

Stoxx: різко подорожчали європейські акції

Головний європейський фондовий індекс Stoxx 600 зріс. Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані нових торгів, піднявшись до позначки 495,8 пункту, він встановив історичний рекорд, пише Фраза.

Експерти кажуть, що передумовою такого зростання котирувань став позитивний прогноз продажів техгіганта Nvidia, який підтримав оптимізм інвесторів у всьому світі.

Зазначається, що з початку цього року Stoxx 600 виріс відразу на 65%.

Фінансисти зазначають, що приріст переважно забезпечили чотири компанії: нідерландський виробник чипового обладнання ASML, датський виробник ліків Novo Nordisk, німецький гігант програмного забезпечення SAP та французький виробник предметів розкоші LVMH.

Nvidia, Stoxx, економіка, фінанси
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