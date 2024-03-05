StopCrime: в Україні запустили портал повідомлень про секснасильство над дітьми

В Україні діє перший портал повідомлень про матеріали, пов’язані із сексуальним насильством над дітьми в мережі – StopCrime. Надіслане повідомлення може бути анонімним.

Головне надати посилання, де розміщено контент. Для подальшого розслідування та блокування такого контенту громадська організація “Магнолія”, як член Міжнародної мережі, збиратиме, аналізуватиме та передавати його до Департаменту кіберполіції та в Інтерпол.

“Запуск StopCrime – це важливий крок для захисту дітей та формування безпечного кіберпростору. На цьому порталі люди можуть залишити повідомлення про факти сексуального насильства над дітьми в інтернеті та дізнатися більше про онлайн-безпеку. Підтверджена інформація невідкладно надходитиме до правоохоронців для проведення розслідування та викриття зловмисників”, – зазначив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Громадська організація “Магнолія” відповідає за функціонування та обробку онлайн-звернень та буде сприяти документуванню та розслідуванню злочинів, вчинених щодо дітей. Вона також є членом міжнародної мережі гарячих ліній повідомлення про сексуальне насильство над дітьми онлайн – INHOPE. Мінцифра почала консультації з INHOPE ще до початку повномасштабного вторгнення.

Таким чином, портал StopCrime створено для забезпечення безпечного простору в мережі Інтернет для дітей в цифровому середовищі.