Степан Каплунов — громадянин Росії та військовослужбовець, який воює на боці України з 2014 року. Широку увагу до нього привернула участь у бойових діях у складі українських підрозділів, а згодом — у створенні та діяльності Російського добровольчого корпусу (РДК). У 2022 році історію Каплунова, який відновлювався після тяжкого поранення під Києвом, показав CNN. У 2026 році він став заступником командира РДК з бойової роботи, а у вересні з’явилася інформація про його зникнення біля власного будинку. 2 вересня 2026 року СБУ заявила про запобігання теракту, який ФСБ Росії готувала проти одного з лідерів російського опозиційного руху; українські медіа з посиланням на джерела пов’язали цю заяву саме з Каплуновим.

Біографія

Степан Григорович Каплунов народився 7 травня 1991 року в Іванові, Росія. За даними відкритих біографічних матеріалів, дитинство він провів на Крайній Півночі. У 2022 році в інтерв’ю CNN Каплунов підтвердив російське громадянство та розповів, що раніше служив у російській армії, зокрема перебував у Сирії. Водночас незалежних відкритих даних про його цивільну освіту та отриману спеціальність небагато, тому робити висновки про цей період без додаткових підтверджень некоректно.

Після початку російської агресії проти України у 2014 році Каплунов залишив Росію та приєднався до українських сил. У матеріалі CNN 2022 року зазначалося, що він воював на боці України з 2014 року, а в різні періоди був пов’язаний з українськими добровольчими формуваннями. Російське походження при цьому залишалося важливою особливістю його історії: на момент інтерв’ю він мав лише російське громадянство.

Особливо відомою стала історія Каплунова після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Під час бою під Києвом поруч із ним вибухнув танковий боєприпас. Унаслідок поранення він отримав переломи обох ніг, пошкодження ока та інші травми, після чого проходив реабілітацію в одному з медичних центрів поблизу Києва. У розмові з CNN він розповідав, що побоювався потрапити в полон.

У серпні 2022 року Каплунов став одним із учасників створення Російського добровольчого корпусу. РДК об’єднав росіян, які воюють проти російських військ на боці України; серед відомих учасників корпусу Каплунов фігурує під позивними «Славян» та «Ландскнехт». Дослідницький центр «СОВА» також відносить його до відомих учасників формування.

У подальші роки Каплунов залишався пов’язаним із РДК. У 2026 році він обіймав посаду заступника командира корпусу з бойової роботи. У липні 2026 року РДК опублікував фото з його нагородженням, про що повідомляли українські медіа.

Наприкінці серпня 2026 року місце перебування Каплунова стало невідомим. 1 вересня начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив, що Каплунова нібито викрали невідомі у дворі його будинку, після чого представники корпусу звернулися до ГУР, СБУ та ДБР. Державне бюро розслідувань підтвердило, що отримало відповідну заяву від адвокатів військовослужбовця, однак на той момент питання щодо правової кваліфікації події ще перевірялося.

2 вересня СБУ повідомила, що спільно з ГУР запобігла терористичному акту, який ФСБ Росії готувала проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який приїхав до України на День Незалежності. Служба безпеки не назвала людину, проти якої готувався напад. Водночас українські джерела та медіа пов’язали цю заяву з Каплуновим, який напередодні зник; остаточні обставини його зникнення на момент підготовки матеріалу залишаються предметом перевірки.

Цікаві факти

Позивні «Славян» та «Ландскнехт». У відкритих джерелах Степан Каплунов згадується під двома позивними — «Славян» і «Ландскнехт». Саме під цими іменами його ідентифікують матеріали про діяльність РДК та публікації про його зникнення у 2026 році.

Історія, яку показав CNN. У 2022 році Каплунов став героєм репортажу CNN про росіянина, який воює проти російської армії. Журналісти зустріли його в реабілітаційному центрі під Києвом, де він відновлювався після тяжкого поранення. У репортажі він демонстрував свої документи, підтверджуючи російське громадянство.

Розповідь про полон. Після поранення Каплунов розповів CNN, що в перші моменти після вибуху майже не бачив і не розумів, що відбувається. За його словами, він був готовий використати гранату, аби не потрапити в полон. Ця деталь стала однією з найбільш резонансних у міжнародному матеріалі про нього.

Татуювання. На фотографіях та відео Каплунова, опублікованих під час його лікування у 2022 році, помітні численні татуювання на руках. CNN окремо звертала увагу на його зовнішність — поголену голову, бороду та татуйовані руки. Водночас деталі щодо значення всіх татуювань у надійних відкритих джерелах не мають достатнього незалежного підтвердження, тому приписувати їм конкретний зміст не варто.

Публічна історія батьків. У матеріалах CNN повідомлялося, що батьки Каплунова залишалися в Росії, а після його переходу на бік України їх відвідували російські силовики. Сам Каплунов говорив журналістам, що не вважав, що його родині безпосередньо загрожує небезпека. Інших підтверджених відомостей про його сімейне життя у відкритих джерелах небагато.

Протилежні версії зникнення у 2026 році. РДК заявив про викрадення Каплунова невідомими особами та звернення до українських силових структур. Російські державні та провладні джерела поширювали іншу версію, стверджуючи, що його затримали правоохоронці, однак ці твердження походили переважно від російських силових джерел і на момент підготовки матеріалу не були незалежно підтверджені.

Відповіді на питання про Степана Каплунова

Хто такий Степан Каплунов?

Степан Каплунов — громадянин Росії, який із 2014 року воює на боці України. У 2022 році він став одним із учасників створення Російського добровольчого корпусу. У 2026 році Каплунов обіймав посаду заступника командира РДК з бойової роботи.

Коли народився Степан Каплунов?

За даними відкритих біографічних джерел, Каплунов народився 7 травня 1991 року. Місце його народження — Іваново, Росія. У 2022 році CNN також підтверджувала, що він народився в Росії та має російське громадянство.

Де воював Степан Каплунов?

Каплунов почав воювати на боці України у 2014 році. У відкритих джерелах згадується його участь у бойових діях на Донбасі, а у 2022 році він захищав Київ і отримав тяжке поранення. Пізніше він став учасником РДК, створеного у 2022 році.

Що сталося зі Степаном Каплуновим у 2026 році?

Наприкінці серпня 2026 року РДК заявив про зникнення Каплунова та назвав подію викраденням. ДБР підтвердило отримання заяви від його адвокатів. 2 вересня СБУ заявила про запобігання російському теракту проти одного з лідерів російського опозиційного руху, а українські джерела пов’язали цю заяву з Каплуновим.

Чи є у Степана Каплунова дружина та діти?

Надійної підтвердженої інформації про дружину або дітей Степана Каплунова у відкритих джерелах недостатньо. Публічні матеріали про нього переважно стосуються військової служби, участі в бойових діях та діяльності РДК. Тому стверджувати щось про його сімейний статус без додаткових підтверджень не варто.