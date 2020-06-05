Скупают по 500 гривен. Зачем украинцам массово предлагают уступить свое право на землю

В Украине начался масштабный передел бесплатной земли. Напомним: до официального старта рынка земли осталось чуть больше года — продавать сельхозугодья разрешат с 1 июля 2021 года, и стоимость гектара, по прогнозам, может доходить до 2 тысяч долларов.

Но уже сейчас активизировались «собиратели» бесплатных земель. Речь идет о наделах, на которые, согласно законодательству, имеет право каждый украинец — по несколько соток на постройку дачи или гаража, садоводства, дома или 2 гектара под личное крестьянское хозяйство.

Для рядовых граждан свободной земли давно нет. По крайне мере, об этом заявляют местные чиновники, аргументируя людям отказы в полагающихся двух бесплатных гектарах. Но на самом деле только нераспаеванной земли государственных и коммунальных сельхозпредприятий у нас еще 10,6 миллионов гектар.

Если гектар земли после открытия рынка действительно будет стоить до 2 тысяч долларов, 10,6 млн «бесхозных» угодий — это более 20 млрд долларов.

Неудивительно, что за этими землями началась настоящая охота. Сейчас по всей Украине у людей скупают отказы на бесплатные 2 гектара. Предлагают дать доверенность от своего имени неким юристам, которые займутся получением «вашей» земли, и сразу же написать отказ в пользу третьего лица. Причем, суммы смешные.

«Пока это только начинается, люди еще не поняли что к чему, некоторые продают свою подпись на документах и по 500-1000 гривен», — говорит глава адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Готовятся также другие схемы по получению бесплатной земли. Недавно в парламенте зарегистрирован законопроект № 3012-2. В нем предлагается поделить земли госпредприятий между работниками (нынешними и пенсионерами), участниками АТО и представителями социальной сферы (учителями, медиками).

Но не только. Речь может идти о расширении вариантов для земельных схем. «Я называю их „схемами Черновецкого“, по аналогии с той, что действовала в свое время в Киеве. Когда гектары столичной земли якобы раздали студентам, а те затем переписали их на „нужных людей“. Накануне старта рынка земли чиновники смогут неплохо заработать на откатах, а те, кто сумеет провернуть схемы, соберут целые массивы земли, которые затем можно будет выгодно продать», — говорит Ростислав Кравец.

«Страна» разбиралась, как делят бесплатные земли и есть ли шансы получить свой надел у рядовых украинцев.

Распаевка земли по второму кругу

Недавно в Раде появился законопроект № 3012-2, который подала в парламент депутатская группа, в том числе глава профильного комитета Николай Сольский, продвигавший закон по рынку земли, и другие «слуги народа» (Сергей Литвиненко, Степан Чернявский, Галина Третьякова и прочие).

В нем поднимается вопрос — что делать с землями госсобственности. Как указано в пояснительной записке, из действующего Земельного кодекса не совсем понятно, как проводится приватизация таких земель, какую площадь можно приватизировать, а какая должна оставаться в собственности государства.

Предлагается следующая схема — до 40% земли передать работникам сельхозпредприятий, как нынешним, так и тем, кто уже на пенсии, а также работникам местных предприятий социальной сферы.

При этом размер пая для первой категории должен быть средним по району (в зависимости от региона, цифры варьируются от нескольких соток на западе страны, до 10-12 гектар на юге и востоке), для второй — не больше 2 гектаров.

Еще 20% хотят передать на распределение участникам АТО (до 2 гектар в одни руки). А оставшиеся 40% — передать в аренду через аукционы.

В феврале этого года нардеп Сергей Минько («За майбутне») подал в Раду проект № 3012. В нем предлагалось просто урегулировать приватизацию земли государственных госпредприятий, более тщательно прописав процедуру. В пояснительной записке депутат указал, что до этого времени нераспаеванными остаются порядка 10,6 млн земель.

Проекты № 3012-1 и 3012-2 фактически дублируют друг друга, и там появляется уже конкретная разбивка по претендентам на бесплатную приватизацию.

В мае профильный комитет проект Минько отклонил, а за основу взял альтернативные законопроекты как «более актуальные для аграрной отрасли».

По словам Андрея Кошиля, проблема приватизации госземли действительно есть.

«Часть государственных предприятий, например многие опытные хозяйства, так и остались нераспаеванными. Причины разные, в некоторых хозяйствах руководители оказались нерасторопными и в свое время не смогли провести приватизацию, в других все это намеренно блокировали. Но получилось, что в одном селе, к примеру, селяне получили паи, а в соседнем — нет. Люди ходят по чиновничьим кабинетам уже десятилетиями, но так ничего и не могут решить. Поэтому этот вопрос давно нужно решать на законодательном уровне», — отмечает эксперт.

Правда, законодатели прописали распаевку земли только государственных, а не коммунальных аграрных предприятий.

В случае с последними, особенно новыми, «есть риск превращения такой приватизации в коррупционный механизм выведения из коммунальной собственности большого объема земель», — говорится в пояснительной записке.

Но тут не все так просто. На новом законе, если его примут, можно будет построить схемы по сбору бесплатной земли.

«Лишние» гектары

Напомним: по действующему земельному законодательству, украинцы имеют право на бесплатные участки.

«Статья 121 Земельного кодекса Украины предусматривает шесть видов земельных участков, которые можно бесплатно получить в собственность, а именно:

— для ведения фермерского хозяйства — в размере земельной доли (пая);

— для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2 га:

— для садоводства — не более 0,12 га;

— для строительства и обслуживания жилого дома — от 0,1 до 0,25 га;

— для дачи — не более 0,1 га;

— для строительства гаражей — не более 0,01 га.

То есть сейчас украинец с учетом среднего размера пая (4,2 гектара) может теоретически получить в собственность до 6 гектаров земли.

Но практически мало кому из рядовых граждан удается получить участки хотя бы двух из указанных видов. И причин здесь много. Однако основные — это почти непреодолимые для простых людей бюрократические препоны и одновременно, как это ни странно, отсутствие свободной земли.

«Ведь фактически в настоящее время большая часть той самой сельскохозяйственной земли, из которой можно получить участок в 2 гектара, уже давно распаевали между бывшими членами колхозов», — пояснил нам адвокат адвокатского объединения «Креденс» Сергей Головко

Если по новому запустят распаевку в государственных сельхозпредприятиях, что сейчас и предлагают сделать депутаты, появится еще почти 11 млн гектар «лишней» земли. И ее можно не только раздать селянам и пенсионерам под огороды, но и пустить по схемам.

Вместо двух гектаров — сразу 10

«Уже сейчас в законодательных новшествах можно предположить некоторые схемы. Ведь приватизация и паи такой „коллективной“ земли государственного предприятия напоминает приватизацию коллективных предприятий конца девяностых — начала двухтысячных годов», — говорит Головко.

По его словам, в тех регионах, где есть большие нераспаеванные угодья, уже началась скупки прав потенциальных пайщиков.

«Людям предлагается за небольшую сумму передать по доверенности другому лицу права на участие в собрании работников предприятия и на голосование, на подачу документов в соответствующие органы и в конце концов — на переоформление или отчуждения полученной участка третьим лицам. При этом для подтверждения намерений человека по нежеланию лично владеть землей, которая приватизируется, от него могут одновременно принимать заявление на отказ от собственного права на бесплатное получение земельного участка с передачей такого права другому лицу. Вопрос законности описанных действий открыт и зависит от конкретных обстоятельств. В том случае, когда такие действия связаны с прямым давлением на человека и обманом, можно усмотреть признаки уголовных правонарушений. Но когда давления нет, а последствия разъяснены, то фактически все сводится к тому, что человеку предлагают получить какие-то деньги сейчас, вместо каких-то не всем понятных прав в будущем и тут все в рамках закона», — говорит Сергей Головко.

То есть формально скупщикам особо предъявить нечего, даже если они получают отказы от граждан за бутылку водки или пару сотен гривен, а такие случаи тоже есть.

Кстати, скупают права на бесплатную землю не только будущих пайщиков, но и других граждан. Ведь, по закону, все имеют право на те же 2 гектара под личное крестьянское хозяйство.

«Пока этот „бизнес“ только начинается, поэтому подпись под доверенностью люди продают и по 500 гривен. Понятно, что по мере сокращения предложения услуга будет дорожать», — говорит Кравец.

Впрочем, и сейчас цены разные. Некоторые льготники сами пытаются продать право на надел. К примеру, на специализированной площадке «Пай. укр» есть следующее объявление: «Продам право на получение земли ветерану АТО, 2 гектара в любой точке Украины. Никаких документов ещё не подавал, цена договорная». В качестве ориентира указана цена в 80 тысяч гривен.

Но на рядового гражданина или участника АТО можно оформить максимум 2 гектара. К тому же нужно будет еще платить целой армии чиновников, которые проведут нужное решение через местные советы.

Другое дело — паи работников сельхозпредприятий. В новом законопроекте прописано, что они не могут быть меньше, чем в среднем по району. Как отметил Андрей Кошиль, эти показатели по разным регионам разные. Но, к примеру, в некоторых районах южных и восточных областей средний пай доходит до 10-11 гектаров (при том что средний по стране — 4,2 гектара). То есть, перекупив права на пай, можно одним махом получить не 2 гектара, а впятеро больше. Причем по более простой процедуре.

«Поданные в Раду законопроекты детализируют, а некоторые упрощают процедуру приватизации земли предприятий, прямо указывая, что главным инициатором приватизации являются сами работники соответствующего предприятия, а органы власти должны в любом случае согласовать принятое большинством работников решение», — говорит Головко.

Отдельно огромные наделы могут вводиться под документы «льготников» (участников АТО, медиков, учителей).

«Бесплатную приватизацию давно пора отменять, но этого нельзя сделать по Конституции, так как это сужение прав граждан. Надежно все эти схемы не закроешь. В качестве варианта можно было бы не давать тем же льготникам землю, а начислять им некие виртуальные деньги, за которые они эту землю могли бы купить (возможно, с доплатой). Ведь участок в Киеве и в каком-то глухом селе стоит по-разному. А у нас процедура прописана так, что 2 гектара можно оформить даже на ребенка. Но при этом вы, скорее всего, ничего не получите без связей и откатов. Аргумент простой: нет свободной земли», — говорит Кошиль.

Как сейчас выделяют бесплатную землю

Хотя формально свободной земли в Украине осталось мало, местные органы власти раздают ее до сих пор, правда, не всем. Получить участок можно даже под Киевом, где рыночные цены доходят до тысячи долларов за сотку и выше.

К примеру, в прошлом году Рожнивский сельсовет Броварского района Киевской области выделил некоему Юрию Шимановскому 12 соток под строительство жилого дома в селе Рожны.

При этом другим заявителям — Игорю Сющуку и Раисе Бургазлий в земле отказали, аргументируя это тем, что они неправильно оформили бумаги.

На продажу участки в Рожнах выставляются по цене от 500 долларов за сотку.

В селе Литочки Броварского района Киевской области в марте этого года разрешили готовить проектную документацию на землю четырем гражданам. Двоим дали по гектару на ведение личного крестьянского хозяйства, еще двоим — по 25 соток под застройку. На специализированный сайтах земля в этом селе в 25 километрах от столицы предлагается по цене в среднем тысяча долларов за сотку.

Депутаты Глибоцкого сельсовета Бориспольского района Киевской области 17 апреля 2020 года согласовали разработку технической документации на участок в 24 сотки под жилищную застройку некоему «Лицу 4» (в решении фамилия заявителя не указана)

18 мая этого года Высокопильский сельсовет (Херсонская область) выделил 34 сотки возле села Князевка гражданину Мамедову для ведения личного крестьянского хозяйства, а гражданка Толочко получила сразу гектар.

На сайте Госгеокадастра есть свежие данные по решением о выделении земли, в том числе по Киевской области. Там больше отказы, но есть и положительные решения. В частности, 30 апреля было выделено 2 гектара в Тетиевской районе Киевской области.

Причем, судя по всему, эти граждане не относятся к льготным категориям, имеющим право на первоочередное выделение земли. По крайней мере, в решениях об этом ничего не сказано.

И таких примеров по стране — множество.

В Киеве с землей намного сложнее. На сайте Киевсовета указано, что на получение земли подано около 23 тысяч заявок, свыше 98% — от участников АТО. На землеотвод запланировано около 2,5 тысяч гектар.

Последние данные о выделении участков датированы 2018 годом. Тогда было выделено больше тысячи участков под жилую застройку, 2 участка под садоводство, один — под гараж.

На сессии 24 апреля 2018 года Киевсовета согласовал выделение сразу 136 участков.