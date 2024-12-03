Ставка податку на продаж рухомого майна: оновлення 2024
2024-03-12    525

Ставка податку на продаж рухомого майна: оновлення 2024

З 1 грудня діє нова ставка податку на продаж рухомого майна. Виглядає вона так: ㅤ

  • Перше авто – 0%.
  • Друге авто – 5% від вартості + військовий збір 5%.
  • Третє і більше авто – 18% + військовий збір 5%.
  • Для автобусів, вантажівок, спецтехніки та іншого рухомого майна податок складає 5% на першу операцію і 18% на третю та наступні.

Ставка військового збору для військовослужбовців залишається 1,5%.

Для перереєстрації транспортного засобу на нового власника необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Послуги надаються за талонами, що доступні через онлайн-функціонал Е-запис або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС.

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