Ставка податку на продаж рухомого майна: оновлення 2024

З 1 грудня діє нова ставка податку на продаж рухомого майна. Виглядає вона так: ㅤ

Перше авто – 0%.

Друге авто – 5% від вартості + військовий збір 5%.

Третє і більше авто – 18% + військовий збір 5%.

Для автобусів, вантажівок, спецтехніки та іншого рухомого майна податок складає 5% на першу операцію і 18% на третю та наступні.

Ставка військового збору для військовослужбовців залишається 1,5%.

Для перереєстрації транспортного засобу на нового власника необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Послуги надаються за талонами, що доступні через онлайн-функціонал Е-запис або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС.