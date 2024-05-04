Статус «обмежено придатний» скасовано

Відсьогодні, 4 травня, скасовується статус «обмежено придатний» — до кінця року (протягом 9 місяців) необхідно пройти повторний медичний огляд.

Таким чином, фактично буде п’ять статусів: непридатний та чотири категорії придатних. Категорії придатних будуть поділені на:

придатні (повністю)

придатні до служби у військових вишах, ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях (але непридатні до служби у штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецназу тощо)

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до військового вишу)

придатні до виконання специфічних завдань

Оновлені критерії будуть містити кілька тисяч діагнозів. І за кожною групою захворювань залежно від ступеня ділитимуть військовозобов’язаних на придатних/непридатних.