Статус «обмежено придатний» скасовано

Відсьогодні, 4 травня, скасовується статус «обмежено придатний» — до кінця року (протягом 9 місяців) необхідно пройти повторний медичний огляд.
Таким чином, фактично буде п’ять статусів: непридатний та чотири категорії придатних. Категорії придатних будуть поділені на:
- придатні (повністю)
- придатні до служби у військових вишах, ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях (але непридатні до служби у штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецназу тощо)
- придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до військового вишу)
- придатні до виконання специфічних завдань
Оновлені критерії будуть містити кілька тисяч діагнозів. І за кожною групою захворювань залежно від ступеня ділитимуть військовозобов’язаних на придатних/непридатних.