Старі долари не приймають: що робити та коли відмова незаконна
2026-28-07    118

Старі долари не приймають: що робити та коли відмова незаконна

Власники готівкових доларів США нерідко стикаються із ситуацією, коли банк або пункт обміну відмовляється приймати купюри старого зразка чи пропонує для них менш вигідний курс. Водночас чині правила Національного банку України не дозволяють фінансовим установам встановлювати будь-які обмеження лише через рік випуску банкноти. Якщо долар є справжнім і відповідає ознакам платіжності, його мають приймати на загальних умовах. Такий підхід спрямований на захист прав споживачів та уніфікацію правил роботи валютного ринку.

Чи можуть банки відмовити через старий рік випуску долара

Національний банк України неодноразово роз’яснював, що рік випуску іноземної валюти сам по собі не є підставою для відмови в обміні. Це правило поширюється на всі доларові банкноти, які перебувають в офіційному обігу Федеральної резервної системи США.

Регулятор також забороняє встановлювати різні курси купівлі залежно від серії або року випуску долара. Аналогічно фінансові установи не мають права стягувати додаткові комісії лише тому, що банкнота була надрукована багато років тому.

Практика застосування окремих курсів для “старих” доларів викликала значний резонанс на валютному ринку у 2023 році, після чого НБУ окремо наголосив на неприпустимості таких дій та посилив контроль за виконанням власних нормативних вимог.

У яких випадках відмова є законною

Водночас законодавство передбачає ситуації, коли банк або обмінний пункт може відмовити у звичайному обміні.

Йдеться про банкноти, які мають істотні пошкодження: значні розриви, відсутні частини, сильне забруднення, сліди вогню, води, хімічних речовин або інші дефекти, що унеможливлюють визначення їхньої справжності чи придатності до обігу.

У таких випадках клієнту можуть запропонувати операцію інкасо. Це окрема банківська процедура, під час якої пошкоджену валюту надсилають до іноземного банку-емітента або фінансової установи-посередника для перевірки та можливого обміну. Така операція може передбачати комісію та тривати кілька тижнів або місяців.

Які права має власник старих доларів

Якщо банк або обмінний пункт відмовляється приймати купюру лише через рік її випуску, клієнт має право вимагати пояснення причин такого рішення.

Якщо працівники установи не можуть послатися на конкретні норми законодавства або нормативних актів НБУ, власник валюти може звернутися зі скаргою до регулятора.

Для розгляду звернення бажано зазначити:

  • дату та час звернення;
  • адресу банку або пункту обміну;
  • назву фінансової установи;
  • опис ситуації;
  • копії чеків або інші підтвердження, якщо вони є.

Такі звернення використовуються НБУ для перевірки діяльності фінансових установ та контролю за дотриманням валютного законодавства.

Чому старі долари залишаються законним платіжним засобом

Федеральна резервна система США не встановлює строку дії доларових банкнот. Усі справжні купюри Федеральної резервної системи, незалежно від року їхнього випуску, залишаються законним платіжним засобом.

Нові серії доларів регулярно з’являються насамперед для підвищення рівня захисту від підробок. При цьому попередні випуски не втрачають своєї вартості та не підлягають обов’язковій заміні.

Саме тому в більшості країн світу старі долари без проблем приймаються банками та використовуються під час міжнародних валютних операцій.

Що змінилося після роз’яснень НБУ

Після численних звернень громадян Національний банк публічно підтвердив, що всі банки та небанківські фінансові установи повинні працювати за єдиними правилами.

Регулятор наголосив, що встановлення окремого курсу для старих доларів або безпідставна відмова в їх прийманні є порушенням вимог валютного законодавства.

Водночас власникам готівкової валюти рекомендують уважно перевіряти стан банкнот перед обміном. Якщо купюра має значні механічні пошкодження або сильне зношення, доцільно одразу уточнювати можливість проведення операції інкасо.

СитуаціяЧи зобов’язані прийняти долар
Старий рік випускуТак
Старий дизайн банкнотиТак
Купюра без пошкодженьТак
Значні розриви або відсутні фрагментиНі, можлива процедура інкасо
Сумніви щодо справжностіМожлива відмова до перевірки

Роз’яснення

Чи можуть відмовити лише через рік випуску долара?
Ні. Якщо банкнота є справжньою та придатною до обігу, рік її випуску не може бути підставою для відмови чи встановлення окремого курсу.

Що робити, якщо банк або обмінник не приймає старі долари?
Потрібно попросити письмове або усне пояснення причин відмови. Якщо вона не ґрунтується на вимогах НБУ, можна подати скаргу до регулятора.

Коли потрібна процедура інкасо?
Вона застосовується до значно пошкоджених банкнот, які неможливо обміняти у звичайному порядку через їхній фізичний стан.

Висновок

Українські банки та обмінні пункти не мають права відмовляти в обміні доларів лише через їхній вік або серію. Виняток становлять лише банкноти зі значними пошкодженнями або сумнівами щодо справжності. Якщо фінансова установа порушує ці правила, клієнт може звернутися зі скаргою до Національного банку України, який контролює дотримання вимог валютного законодавства.

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