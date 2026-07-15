США змінюють правила для міжнародних посилок: що зміниться для українців

Із 24 липня Сполучені Штати запровадять нові правила митного оформлення міжнародних поштових відправлень, які стосуватимуться і посилок з України. Відтепер для кожного відправлення стане обов’язковим зазначення 10-значного товарного коду, розрахунок мита здійснюватиметься залежно від категорії товару, а максимальний ліміт вартості для спрощеного митного оформлення збільшиться з 800 до 2500 доларів США.

Нові вимоги є частиною оновлення американської системи митного контролю міжнародних поштових відправлень. Запровадження обов’язкового 10-значного коду товару має забезпечити точнішу класифікацію продукції, автоматизувати процес розрахунку митних платежів та скоротити кількість помилок під час оформлення імпортних відправлень.

Зміни торкнуться всіх операторів, які доставляють посилки до США, незалежно від країни відправлення. Це означає, що українські громадяни та бізнес, які користуються міжнародними поштовими сервісами, також оформлюватимуть відправлення за новими правилами. Розмір митних платежів визначатиметься відповідно до товарної категорії, а не лише загальної вартості посилки.

Водночас підвищення порогу для спрощеного оформлення до 2500 доларів може скоротити кількість випадків, коли відправлення потребуватимуть складніших митних процедур. Для комерційних експортерів це може спростити оформлення окремих категорій товарів, якщо вони відповідатимуть вимогам американського законодавства.

В «Укрпошті» повідомили, що компанія вже адаптувала свої цифрові сервіси до нових вимог. Зокрема, оновлено систему автоматичного визначення товарних кодів та розрахунку митних платежів, що дозволить клієнтам оформлювати міжнародні відправлення відповідно до нових правил без додаткових ручних розрахунків.

Також оператор уточнив, що всі міжнародні посилки, які були оформлені до набрання чинності новими правилами, доставлятимуться за чинними на момент відправлення процедурами. Нововведення поширюватимуться лише на відправлення, оформлені після 24 липня.

Експерти логістичного ринку зазначають, що деталізація товарних кодів відповідає світовій практиці цифровізації митного контролю. Використання уніфікованої класифікації товарів дозволяє митним органам швидше перевіряти відправлення, автоматично визначати ставки мит та зменшувати кількість додаткових запитів до відправників.

США залишаються одним із найбільших ринків міжнародної електронної комерції, тому зміни можуть вплинути як на приватних відправників, так і на українських підприємців, які продають товари американським покупцям через маркетплейси та інтернет-магазини. У найближчі тижні поштові оператори рекомендують уважно перевіряти правильність заповнення митних декларацій, щоб уникнути затримок під час проходження митного контролю.