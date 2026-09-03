США вимагатимуть від Європи гроші за допомогу Україні
2026-03-09    178

США вимагатимуть від Європи гроші за допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вимагатиме від європейських країн повернути сотні мільярдів доларів, які, за його словами, адміністрація Джо Байдена безкоштовно передала Україні та НАТО. Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі, пов’язавши майбутні вимоги з обсягами американської військової допомоги та ситуацією навколо воєнної операції США в Ірані.

Трамп стверджує, що за час президентства Байдена Україні було передано значно більше боєприпасів, ніж Сполучені Штати використали під час операції в Ірані. За його словами, ці поставки здійснювалися без оплати з боку отримувачів, хоча європейські держави, на його думку, могли б оплачувати відповідні поставки.

«Сотні мільярдів доларів були передані Україні та НАТО безкоштовно, за які Європа заплатила б, якби її тільки попросили, але ми вимагатимемо ці гроші, хоча й із деякою затримкою», – написав американський президент.

Окремо Трамп заявив, що США мають значні запаси боєприпасів середньої та високої якості. Він стверджує, що нинішні резерви перевищують обсяги, які Вашингтон міг би використати під час операції в Ірані або в іншому потенційному збройному конфлікті. За словами президента, американська промисловість також виробляє боєприпаси у масштабах, яких раніше не було.

Трамп зазначив, що Сполучені Штати наразі накопичують запаси для власних потреб і можливих надзвичайних ситуацій. Він також заявив, що Вашингтон тимчасово не продає частину боєприпасів іншим державам, оскільки зосереджений на поповненні власних резервів.

Водночас американський президент допустив відновлення продажів озброєнь союзникам. Його заява фактично пов’язує майбутні поставки військової продукції з пріоритетом забезпечення американських запасів та переглядом підходу до передачі озброєнь іншим державам.

У своєму повідомленні Трамп також різко розкритикував тих, кого звинуватив у неправдивому висвітленні американської воєнної операції в Ірані. Саме в цьому контексті він порівняв використання американських боєприпасів під час операції з обсягами допомоги, яку, за його словами, було передано Україні попередньою адміністрацією.

Трамп не уточнив, яку саме суму Сполучені Штати планують вимагати від європейських держав, які країни можуть отримати відповідні вимоги та в якому форматі має відбуватися повернення коштів. У його заяві також не наведено механізму, за допомогою якого Вашингтон має намір стягувати ці суми.

Окремим питанням залишається статус переданої раніше військової допомоги. Трамп говорить про необхідність повернення коштів, які, за його формулюванням, Європа мала б заплатити за відповідні поставки, однак не уточнює, чи йдеться про компенсацію США за конкретні партії озброєнь, перегляд фінансових домовленостей між союзниками або інший механізм.

Заява Трампа може стати частиною ширшої дискусії про розподіл витрат між Сполученими Штатами та європейськими союзниками. Після масштабних американських поставок озброєнь Україні питання фінансового навантаження, закупівлі військової продукції та участі європейських держав у підтримці Києва стало одним із ключових елементів трансатлантичних переговорів.

За президентства Джо Байдена Сполучені Штати залишалися одним із головних постачальників військової допомоги Україні. Після приходу Трампа до Білого дому американська адміністрація почала переглядати підходи до міжнародної допомоги та наголошувати на необхідності більшого фінансового внеску з боку союзників.

Водночас із заяви Трампа не випливає, що конкретний рахунок уже виставлено європейським державам або що між США та країнами Європи існує погоджений механізм повернення коштів. Подальші рішення Вашингтона та реакція європейських урядів мають визначити, чи перетвориться ця вимога на офіційну фінансову ініціативу.

війна в Україні, Джо Байден, Дональд Трамп, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки
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