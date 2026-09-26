США виділять Україні майже $400 млн, але без ракет Patriot
2026-26-09    122

США виділять Україні майже $400 млн, але без ракет Patriot

Адміністрація президента США Дональда Трампа до кінця фінансового року зобов’яжеться використати майже всі $400 млн військової допомоги Україні, схваленої Конгресом наприкінці 2025 року, однак пакет не міститиме ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це 25 вересня повідомило Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних із планами американської влади.

Станом на початок тижня Пентагон уже зарезервував $307 млн із передбачених коштів. Ще $93 млн адміністрація планує оформити до 30 вересня — останнього дня фінансового року у США. Таким чином, кошти мають залишитися доступними для реалізації передбачених програм, а не втратити чинність через завершення бюджетного періоду.

За даними Reuters, до переліку озброєння не включені перехоплювачі для Patriot. Це особливо важливо на тлі посилення російських ударів по українській території із застосуванням балістичних ракет. Саме комплекси Patriot та їхні ракети-перехоплювачі використовуються для протидії частині таких цілей.

Перші поставки в межах нинішнього пакета вже почалися у вересні. За інформацією співрозмовників агентства, вони передбачають, зокрема, наступальне озброєння та обладнання, а також запасні частини для бронетехніки. Частину техніки можуть постачати значно пізніше за дату завершення фінансового року: за планом, окремі поставки триватимуть до жовтня 2029 року.

Йдеться про фінансування в рамках Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) — механізму, за яким американське оборонне відомство укладає контракти на закупівлю нового озброєння для українських сил, а не просто передає вже наявне майно зі складів. Такий формат дає змогу спрямовувати кошти на виробництво та довгострокові замовлення для потреб української оборони.

Нинішній пакет формується на тлі зміни підходу Вашингтона до прямої військової підтримки Києва за другої каденції Трампа. У 2025 році США та країни НАТО започаткували механізм PURL — Prioritized Ukraine Requirements List. У його межах американське озброєння для української армії оплачують союзники по Альянсу, що стало окремим каналом забезпечення Києва технікою та боєприпасами.

Водночас рішення щодо $400 млн не означає припинення американської участі в постачанні озброєння. Воно визначає використання конкретного конгресового фінансування, тоді як окремі закупівлі можуть здійснюватися за іншими механізмами. Конгрес у бюджетному законодавстві на 2026 фінансовий рік передбачав фінансування USAI, зокрема для озброєння, навчання, матеріально-технічного забезпечення та інших потреб українських сил.

Для Києва питання перехоплювачів Patriot залишається окремим напрямом переговорів із Вашингтоном та іншими партнерами. Під час дипломатичних контактів у вересні президент Володимир Зеленський порушував тему посилення протиповітряної оборони, зокрема потреби в американських системах Patriot. Reuters також повідомляло, що це питання було серед тем, які українська сторона планувала обговорювати з Трампом у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН.

USAI була створена як окремий інструмент підтримки України після початку повномасштабної війни та відрізняється від президентських повноважень щодо передачі зброї з американських запасів. У бюджетних документах США також передбачаються вимоги до звітності щодо використання коштів і міжнародної підтримки Києва. Конгрес окремо закріпив положення про PURL та інші багатосторонні програми, пов’язані із забезпеченням українських сил.

Подальша структура американської допомоги залежатиме від нових бюджетних рішень Конгресу, позиції адміністрації Трампа та участі європейських союзників у закупівлі американського озброєння. Окремим відкритим питанням залишається забезпечення України достатньою кількістю ракет для Patriot, які необхідні для протидії найбільш складним повітряним цілям.

Patriot, PURL, USAI, Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Сполучені Штати Америки
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