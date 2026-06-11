США вперше стали найбільшим експортером нафти у світі

Сполучені Штати вперше в історії вийшли на перше місце у світі за обсягами експорту нафти, випередивши Росію та Саудівську Аравію. За даними Reuters, у травні США третій місяць поспіль утримували статус найбільшого світового експортера, постачаючи на зовнішні ринки в середньому 10,5 млн барелів нафти на добу. Для порівняння, експорт Росії становив близько 7 млн барелів на добу, а Саудівської Аравії — 5,9 млн барелів.

Нове лідерство США стало результатом масштабних змін на глобальному енергетичному ринку, які розпочалися понад десять років тому. Після 2010 року американські компанії різко збільшили видобуток нафти та газу зі сланцевих родовищ. Завдяки технологіям горизонтального буріння та гідророзриву пласта країна спочатку стала найбільшим виробником природного газу, а згодом вийшла на перше місце і за видобутком нафти.

За оцінками галузевих аналітиків, саме сланцева революція дозволила США кардинально змінити свою роль на світовому енергетичному ринку. Протягом десятиліть американська економіка значною мірою залежала від імпорту нафти з Близького Сходу, тоді як основними експортерами залишалися держави Перської затоки та Росія. Сьогодні ситуація фактично змінилася на протилежну — США стали ключовим постачальником сировини для багатьох країн світу.

На зміну глобального балансу вплинули й геополітичні події останніх років. Війна в Україні призвела до масштабних санкцій проти російського енергетичного сектору. Крім обмежень з боку західних держав, на експортні можливості Росії вплинули атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи, нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури. Це створило додатковий тиск на російський нафтовий сектор та логістичні ланцюги постачання.

Суттєвий вплив на ринок мали й події на Близькому Сході. Загострення ситуації навколо Ірану та військові операції США в регіоні спричинили перебої в роботі окремих логістичних маршрутів та поставках близькосхідної нафти. На цьому тлі американські експортери отримали додаткові можливості для нарощування присутності на світових ринках.

Експерти зазначають, що нинішні показники експорту стали рекордними для Сполучених Штатів. Ще десять років тому країна не розглядалася як головний глобальний експортер нафти, а більшість видобутої сировини споживалася всередині країни. Після скасування обмежень на експорт сирої нафти у 2015 році американські компанії почали активно виходити на міжнародні ринки, поступово збільшуючи свою частку.

Лідерство США також впливає на структуру світової енергетичної безпеки. Європейські країни після скорочення закупівель російських енергоносіїв значно збільшили імпорт американської нафти та зрідженого природного газу. Це дозволило частково компенсувати втрату традиційних джерел постачання та диверсифікувати енергетичний баланс.

Аналітики вважають, що подальше збереження лідерства США залежатиме від темпів видобутку сланцевої нафти, світового попиту, геополітичної ситуації та цін на енергоносії. Водночас нинішні показники вже стали історичним рубежем для глобального нафтового ринку, який десятиліттями перебував під домінуванням інших держав.