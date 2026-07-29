США в ООН закликали до припинення вогню в Україні та переговорів

Сполучені Штати під час засідання Ради Безпеки ООН закликали до негайного припинення вогню між Україною та Росією, а також до відновлення переговорів для досягнення довгострокового мирного врегулювання. Відповідну заяву 28 липня зробив представник США при ООН Ден Негреа, наголосивши, що Вашингтон готовий сприяти дипломатичному процесу між Києвом і Москвою.

Під час виступу американський дипломат заявив, що війна продовжує забирати життя людей і має серйозні наслідки не лише для сторін конфлікту, а й для міжнародної безпеки. За його словами, значної кількості жертв можна було б уникнути, якби Москва раніше відгукнулася на заклики до припинення бойових дій та пошуку політичного рішення.

«Пролито занадто багато крові. Світ платить високу ціну через цю війну. Вона має закінчитися. США знову закликають до негайного припинення вогню, а також до того, щоб Росія й Україна сумлінно домовилися про довгострокове врегулювання цього конфлікту», — заявив Ден Негреа під час засідання Радбезу.

Представник США також підтвердив готовність американської сторони брати участь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на досягнення миру. За його словами, Сполучені Штати мають намір і надалі підтримувати переговорний процес та сприяти контактам між сторонами конфлікту. Він додав, що прихильність Вашингтона до мирного врегулювання залишається незмінною.

Заява пролунала на тлі нових дипломатичних контактів навколо війни. Напередодні речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва нібито не відмовлялася від обговорення пропозицій щодо завершення війни, але очікує від США роз’яснень стосовно так званих анкориджських домовленостей, перш ніж розглядати нові ініціативи.

Окремо державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін раніше обговорювали російські пропозиції щодо можливого врегулювання війни. За словами Рубіо, українська сторона не підтримала підхід, який пропонувала Москва, через що відповідні ідеї не отримали подальшого розвитку.

Ще одним елементом дипломатичних консультацій стали переговори Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, які відбулися 23 липня. Однією з центральних тем зустрічі стала війна проти України. Після перемовин Лавров заявив про необхідність припинення постачання західного озброєння Києву, назвавши це однією з умов врегулювання конфлікту.

Останні заяви свідчать про збереження дипломатичної активності навколо війни, попри відсутність прориву в переговорах. США продовжують наполягати на припиненні вогню та готовності сприяти мирному процесу, тоді як позиції Києва та Москви щодо умов завершення війни залишаються суттєво різними.