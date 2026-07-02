США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину та вийшли до 1/8 фіналу ЧС-2026
2026-02-07    77

США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину та вийшли до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна США в ніч на 2 липня здобула перемогу над командою Боснії і Герцеговини у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Господарі турніру виграли з рахунком 2:0, хоча майже пів години провели в меншості після вилучення одного зі своїх лідерів. Американці вперше за понад два десятиліття пробилися до наступного раунду плей-оф мундіалю, підтвердивши статус одного з претендентів на високі місця на домашньому турнірі.

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Перший тайм проходив за територіальної переваги збірної США, однак гостям тривалий час вдавалося стримувати атаки суперника. Уже на старті зустрічі був встановлений історичний рекорд чемпіонатів світу. Нападник збірної Боснії і Герцеговини Един Джеко вийшов на поле у віці 40 років і 106 днів, ставши першим польовим футболістом віком понад 40 років, який зіграв у матчі плей-оф світової першості.

Американці неодноразово загрожували воротам суперника. У середині першої половини зустрічі Фоларін Балогун упав у штрафному майданчику після контакту із захисником, однак арбітр не призначив пенальті. На 31-й хвилині той самий Балогун відправив м’яч у сітку, але після перевірки було зафіксовано офсайд, тому гол не зарахували.

Відкрити рахунок господарям вдалося лише наприкінці першого тайму. Після перехоплення м’яча в центрі поля Балогун скористався помилкою оборони, увірвався до штрафного майданчика та точним ударом між ногами воротаря Ібрагіма Василя зробив рахунок 1:0. Для нападника цей м’яч став третім на домашньому чемпіонаті світу. Завдяки цьому він увійшов до числа лише трьох футболістів в історії збірної США, які забивали щонайменше три голи на одному мундіалі. Раніше це вдавалося лише Берту Патенауду у 1930 році та Лендону Доновану у 2010-му.

Перед самою перервою американці могли збільшити перевагу, однак після ще одного удару Балогуна м’яч влучив у каркас воріт. На відпочинок команди пішли за мінімальної переваги господарів.

Переломним моментом другої половини стала 64-та хвилина. Балогун жорстко зіграв проти боснійського захисника Деніса Мухаремовича. Після перегляду відеоповтору арбітр змінив своє рішення та показав нападнику пряму червону картку. Таким чином збірна США залишилася вдесятьох більш ніж на 25 хвилин основного часу.

Попри чисельну перевагу, збірна Боснії і Герцеговини не змогла скористатися ситуацією. Американці грамотно перебудували гру, надійно діяли в обороні та продовжували створювати моменти біля чужих воріт. На 80-й хвилині Крістіан Пулішич навіть відзначився голом, однак взяття воріт скасували через офсайд.

Остаточний рахунок було встановлено на 82-й хвилині. Після небезпечного штрафного удару Малик Тіллман майстерно перекинув стінку, а воротар боснійців не зміг врятувати свою команду. Гол півзахисника забезпечив США комфортну перевагу та фактично зняв питання щодо переможця зустрічі.

Для американської збірної цей успіх став історичним. Команда вперше з 2002 року виграла матч стадії плей-оф чемпіонату світу. Попередня і до цього моменту єдина перемога у матчах на вибування була здобута 24 роки тому на мундіалі в Японії та Південній Кореї. Вихід до 1/8 фіналу став важливим досягненням для команди Маурісіо Почеттіно, яка продовжує боротьбу за титул на домашньому чемпіонаті світу.

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