США тимчасово дозволили продаж іранської нафти
2026-22-06    153

США тимчасово дозволили продаж іранської нафти

Міністерство фінансів США видало 60-денну ліцензію, яка дозволяє видобуток, постачання та продаж іранської нафти на світових ринках. Про рішення 22 червня повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент після завершення першого раунду переговорів між представниками Вашингтона та Тегерана у Швейцарії. Домовленість стала частиною ширшого пакета заходів, спрямованих на стабілізацію судноплавства в Ормузькій протоці та зниження напруженості на Близькому Сході.

За словами Бессента, Іран погодився забезпечити вільний та безперешкодний транзит торговельних суден через Ормузьку протоку, яка залишається одним із ключових маршрутів для світового експорту енергоресурсів. Крім того, Тегеран взяв на себе зобов’язання допустити до країни інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії для продовження моніторингу ядерних об’єктів.

У межах досягнутих домовленостей американське Міністерство фінансів видало тимчасову генеральну ліцензію, яка фактично дозволяє повернення частини іранської нафти на міжнародний ринок. Рішення матиме обмежений термін дії — 60 днів. Подальша доля ліцензії залежатиме від виконання сторонами взятих на себе зобов’язань та результатів наступних раундів переговорів.

Експерти енергетичного ринку звертають увагу, що Іран володіє одними з найбільших запасів нафти у світі. Після відновлення експорту країна потенційно може збільшити глобальну пропозицію майже на 1,5 мільйона барелів на добу. Такий обсяг здатен суттєво вплинути на баланс попиту та пропозиції, особливо в умовах помірного зростання світової економіки.

Реакція нафтових ринків не забарилася. Після появи інформації про результати переговорів ціни на нафту марки Brent продемонстрували зниження. Інвестори оцінили перспективу збільшення поставок як фактор, що може послабити ризики дефіциту сировини та знизити геополітичну премію, яка закладалася у вартість енергоносіїв через напружену ситуацію в регіоні.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі раніше заявляв, що переговорний процес відкриває можливості для часткового відновлення економічної активності країни. Серед очікуваних результатів він назвав винятки для експорту нафти та нафтохімічної продукції, розморожування частини фінансових активів за кордоном і запуск програм економічного відновлення.

Переговори між США та Іраном відбуваються на тлі багаторічного санкційного протистояння. Значна частина обмежень була запроваджена після виходу Вашингтона з ядерної угоди у 2018 році. Відтоді експорт іранської нафти суттєво скоротився, а країна втратила частину традиційних ринків збуту. Тимчасове послаблення санкційного режиму може стати першим масштабним кроком до часткової нормалізації економічних відносин між сторонами.

Особливу увагу міжнародні ринки приділяють Ормузькій протоці, через яку проходить близько п’ятої частини світових морських поставок нафти. Будь-які ризики для судноплавства в цьому районі традиційно призводять до різких коливань цін на енергоносії. Саме тому гарантії безпечного проходження торговельних суден стали одним із ключових пунктів переговорів у Швейцарії.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від виконання досягнутих домовленостей та готовності сторін продовжувати діалог. Якщо домовленості залишаться чинними після завершення дії ліцензії, світовий нафтовий ринок може отримати додаткове джерело постачання в умовах збереження високої уваги до енергетичної безпеки та стабільності глобальних ланцюгів поставок.

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