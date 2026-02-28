США та Ізраїль атакували Іран

США здійснюють спільні удари з Ізраїлем, — заявив американський посадовець для Al Jazeera.

Головне від ЗМІ:

▫️Операція спрямована на демонтаж апарату безпеки Ірану. Очікується, що авіаудари будуть широкомасштабними.

▫️Триває підготовка до перших 4 днів інтенсивних спільних ударів: “Тегеран наступного дня виглядатиме зовсім інакше”.

▫️Іран повністю закриває свій повітряний простір. Удари спрямовані також і на об’єкти, з яких Іран може атакувати Ізраїль.

▫️Попередньо, на зараз було уражено близько 30 цілей по всьому Ірану, зокрема, резиденцію президента Ірану та штаб-квартиру розвідки.

▫️З’явилася інформація про спробу вбивства президента Ірану Масуда Пезешкіана. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї не перебуває в Тегерані — його перевели у безпечне місце.

▫️Армія оборони Ізраїлю посилила обмеження по всій країні — всі регіони переведено з режиму повної активності на режим необхідної активності. Забороняються освітні заходи, масові зібрання та робота більшості установ, окрім критично важливих секторів.