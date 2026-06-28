США та Іран знову обмінялися ударами після зриву перемир’я
2026-28-06    119

США та Іран знову обмінялися ударами після зриву перемир’я

США та Іран у ніч на 28 червня знову обмінялися військовими ударами після взаємних звинувачень у порушенні режиму припинення вогню. Президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили атакували іранські радари, склади ракет і безпілотників у відповідь на дії Тегерана. Водночас Корпус вартових ісламської революції повідомив про початок нової операції із застосуванням ракет і дронів по американських об’єктах у Кувейті та Бахрейні.

Дональд Трамп заявив, що Іран порушив домовленості про припинення бойових дій, після чого американські військові завдали нових ударів по військовій інфраструктурі країни. За словами глави Білого дому, під удар потрапили радіолокаційні станції, склади ракетного озброєння та об’єкти, пов’язані з безпілотними літальними апаратами. Також Трамп опублікував жорстку заяву, в якій попередив Тегеран про можливість подальшої військової ескалації. Він зазначив, що якщо ситуація продовжить загострюватися, США можуть “у військовому порядку завершити роботу”, яку вже розпочали, та заявив, що в такому разі “Ісламської Республіки Іран більше не буде”.

Іранська сторона повідомила про серію вибухів, які пролунали в ніч на 28 червня в прибережних містах Бендер-Ленге та Бендер-Конг на півдні країни. Офіційні структури не уточнили масштаби руйнувань або можливі втрати, однак підтвердили факт атак. За інформацією Корпусу вартових ісламської революції, американські сили завдали ударів по п’яти прибережних постах іранських військово-морських сил. У КСІР стверджують, що причиною стала підозра США щодо одного з кораблів, який нібито порушував умови досягнутих домовленостей.

Після цього КСІР оголосив про початок власної військової операції у відповідь. У заяві йдеться про використання ракет і безпілотників для ударів по американських військових об’єктах на території Кувейту та Бахрейну. Представники Корпусу заявили, що будь-які нові атаки з боку США або їхніх союзників отримають “нищівну відповідь”, незалежно від приводів, які будуть використані для їхнього обґрунтування.

Новий обмін ударами відбувся менш ніж за добу після попередньої ескалації між Вашингтоном і Тегераном. Напередодні сторони також здійснили взаємні атаки, після чого стало відомо про напад на танкер в Ормузькій протоці. Інцидент посилив занепокоєння щодо безпеки судноплавства в одному з ключових маршрутів світового експорту нафти, через який проходить значна частина глобальних поставок енергоносіїв.

Паралельно із загостренням американсько-іранського протистояння продовжує ускладнюватися безпекова ситуація в Лівані. Одночасне зростання напруженості на кількох напрямках Близького Сходу підсилює ризики подальшого розширення конфлікту та втягування до нього інших держав регіону. Офіційних повідомлень про початок нових дипломатичних переговорів щодо деескалації на момент публікації не надходило.

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