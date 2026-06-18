США та Іран підписали меморандум про мир: нафта подешевшала більш ніж на 2%
2026-18-06    128

США та Іран підписали меморандум про мир: нафта подешевшала більш ніж на 2%

США та Іран 18 червня 2026 року офіційно підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає припинення бойових дій між країнами, початок нового етапу переговорів щодо ядерної програми Тегерана та поступове відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства. Документ був підписаний дистанційно президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7 у Франції та президентом Ірану Масудом Пезешкіаном у Тегерані. Після оголошення про домовленість світові ціни на нафту відреагували різким падінням більш ніж на 2%.

В тему: ЗМІ оприлюднили проєкт меморандуму між США та Іраном

За інформацією міжнародних медіа, сторони погодили 14-пунктовий меморандум, який визначає базові принципи деескалації конфлікту та створює 60-денний переговорний період для укладення остаточної угоди щодо іранської ядерної програми. Одним із ключових пунктів документа стало відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку — один із найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою, через який проходить близько п’ятої частини глобальних морських поставок сировини.

У документі також передбачено поступове скасування морської блокади та механізми пом’якшення санкційного режиму щодо нафтового сектору Ірану за умови виконання Тегераном взятих зобов’язань. Окремим пунктом визначено намір Ірану не створювати ядерну зброю та співпрацювати з міжнародними структурами в межах майбутніх домовленостей щодо контролю над ядерною програмою. Остаточні параметри відповідної угоди сторони мають погодити протягом двох місяців.

За даними західних ЗМІ, меморандум також передбачає можливість доступу Ірану до частини раніше заморожених фінансових активів та масштабну міжнародну програму економічного відновлення країни. Водночас реалізація цих положень залежатиме від виконання умов угоди та подальших переговорів між сторонами. Представники американської адміністрації наголошують, що механізм має поетапний характер і прив’язаний до виконання конкретних зобов’язань.

Новина про досягнення домовленостей практично миттєво вплинула на світові енергетичні ринки. Вартість нафти Brent і WTI знизилася більш ніж на 2%, оскільки інвестори очікують відновлення стабільних поставок через Ормузьку протоку та поступового повернення іранської нафти на міжнародний ринок. Аналітики зазначають, що зменшення геополітичних ризиків традиційно призводить до корекції цін на енергоносії після періодів різкого зростання.

Фінансові ринки також позитивно відреагували на повідомлення про підписання меморандуму. Інвестори розраховують, що деескалація напруженості на Близькому Сході сприятиме стабілізації світової економіки, зниженню інфляційного тиску та покращенню прогнозів щодо глобального економічного зростання. Водночас експерти підкреслюють, що остаточний ефект залежатиме від успішності переговорів щодо ядерної програми Ірану та практичної реалізації положень меморандуму.

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