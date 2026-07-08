США та Іран обмінялися ударами після загострення в Ормузькій протоці

США в ніч на 8 липня оголосили про початок серії потужних ударів по Ірану у відповідь на атаки проти трьох комерційних суден в Ормузькій протоці. Водночас Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про масштабну операцію проти американських військових об’єктів на Близькому Сході, повідомивши про удари по десятках цілей у Бахрейні та Кувейті. Сторони назвали свої дії відповіддю на попередні атаки опонента.

Центральне командування США повідомило, що американська операція розпочалася після інцидентів із трьома цивільними суднами в Ормузькій протоці — одному з найважливіших морських маршрутів для світового експорту нафти та скрапленого природного газу. За заявою військових, серія ударів спрямована на військову інфраструктуру Ірану, яка, за оцінкою Вашингтона, була пов’язана з організацією нападів на торговельне судноплавство.

У відповідь КВІР заявив про проведення масованої операції проти американської військової інфраструктури в регіоні. За твердженням іранської сторони, було атаковано 85 цілей, серед яких об’єкти в районі порту Салман у Бахрейні, місце базування П’ятого флоту ВМС США, а також авіабаза Алі аль-Салем у Кувейті. Крім того, в Ірані заявили про знищення американського безпілотного літального апарата MQ-9 Reaper.

Іранська сторона стверджує, що удари стали відповіддю на нічну операцію США проти прибережних військових баз та інших об’єктів у провінції Хормозган і місті Махшехр. У заяві КВІР зазначається, що проведена атака є лише “первинною відповіддю” на дії Вашингтона, що може свідчити про ризик подальшої ескалації.

Ормузька протока залишається одним із ключових стратегічних районів світової торгівлі енергоносіями. Через цей морський коридор проходить значна частина глобального експорту нафти, а будь-яке загострення безпекової ситуації в регіоні традиційно викликає занепокоєння міжнародних ринків та учасників морських перевезень.

На момент підготовки матеріалу офіційної інформації про масштаби руйнувань, кількість постраждалих чи підтвердження заяв сторін незалежними джерелами не оприлюднено. Також відсутні повідомлення про проведення екстрених засідань міжнародних організацій або про нові дипломатичні ініціативи щодо деескалації конфлікту.

Поточний обмін ударами став черговим етапом різкого загострення відносин між США та Іраном. Військові заяви обох сторін свідчать про готовність продовжувати силове протистояння, тоді як подальший розвиток ситуації може вплинути не лише на безпекову ситуацію на Близькому Сході, а й на міжнародні транспортні маршрути, енергетичні ринки та діяльність коаліційних військових сил у регіоні.