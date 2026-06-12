США та Іран обговорюють масштабну мирну угоду: що відомо
2026-12-06    77

США та Іран обговорюють масштабну мирну угоду: що відомо

Проєкт можливої мирної угоди між Сполученими Штатами та Іраном передбачає масштабне пом’якшення американських санкцій, розблокування іранських активів, припинення морської блокади та виведення військ США з прилеглих до Ірану регіонів. Документ із такими положеннями оприлюднило іранське агентство Mehr. Водночас раніше американську версію потенційної домовленості публікувало видання Axios, і між двома текстами виявилися суттєві розбіжності.

Згідно з проєктом, першим кроком має стати негайне та безстрокове припинення бойових дій «на всіх фронтах», включно з територією Лівану. Такий пункт фактично передбачає ширше врегулювання регіональної напруженості, а не лише двосторонніх відносин між Вашингтоном і Тегераном.

Документ також містить положення про повне скасування обмежень на продаж іранської нафти. Окрім цього, США мають розморозити активи Ірану на суму 24 мільярди доларів. Половина зазначених коштів, як стверджується, повинна стати доступною вже після початку переговорів щодо ядерної програми, тоді як решта може бути розблокована на наступних етапах виконання домовленостей.

Окремим пунктом передбачено створення міжнародного плану відновлення Ірану за участю США та їхніх союзників. Згідно з текстом, обсяг потенційного фінансування має становити щонайменше 300 мільярдів доларів. У разі реалізації така програма стала б однією з найбільших ініціатив економічної підтримки країни за останні десятиліття.

Ще одним ключовим елементом проєкту є повне припинення морської блокади протягом 30 днів та виведення американських військових із районів, що межують з Іраном. Одночасно пропонується відкрити для судноплавства Ормузьку протоку в межах місячного терміну за умови дотримання вимог, висунутих іранською стороною.

Проєкт також містить політичні гарантії, відповідно до яких США беруть на себе зобов’язання не втручатися у внутрішні справи Ірану. Такий пункт може стати одним із найбільш дискусійних під час майбутніх переговорів, оскільки торкається довгострокових принципів американської зовнішньої політики на Близькому Сході.

Після досягнення початкових домовленостей сторони, як зазначено в документі, повинні протягом 60 днів провести переговори щодо остаточного врегулювання ядерного питання. При цьому проєкт прямо вказує, що іранська ракетна програма та підтримка Тегераном союзних сил у регіоні не включаються до переліку тем для можливого компромісу.

Опублікований Mehr текст відрізняється від версії, яку раніше описували американські джерела. Зокрема, за інформацією Axios, Вашингтон наполягає на негайному відкритті Ормузької протоки без додаткових умов, тоді як іранський документ передбачає реалізацію цього пункту лише після виконання визначених вимог Тегерана.

Наявність двох різних версій свідчить про те, що переговорний процес залишається складним і перебуває на етапі узгодження ключових положень. У разі досягнення компромісу домовленість може вплинути на ситуацію на світовому нафтовому ринку, безпеку морських перевезень у Перській затоці та загальний баланс сил на Близькому Сході.

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