Сполучені Штати та Іран завершили підготовку меморандуму про взаєморозуміння і можуть офіційно підписати документ уже 19 червня у Швейцарії. Про готовність сторін до фіналізації домовленостей заявили президент США Дональд Трамп і заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді. Очікується, що угода стане найбільшою дипломатичною домовленістю між Вашингтоном і Тегераном за останні роки та може вплинути на безпекову ситуацію на Близькому Сході.

Дональд Трамп повідомив, що церемонія підписання спільного документа запланована на 19 червня у Швейцарії. За його словами, переговорний процес наблизився до завершення після серії контактів між представниками двох держав. Американський президент також відзначив роль лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна, які, за його словами, сприяли пошуку компромісів між сторонами.

Окремо глава Білого дому заявив про перспективу відкриття Ормузької протоки та зняття економічної блокади з Ірану найближчим часом. Ормузька протока вважається одним із найважливіших морських маршрутів світу, через який проходить значна частина глобального експорту нафти та скрапленого газу. Будь-які обмеження судноплавства в цьому регіоні традиційно впливають на світові енергетичні ринки та ціни на сировину.

Водночас Трамп попередив, що провал переговорів може призвести до нової ескалації. За його словами, у разі відсутності домовленостей Вашингтону доведеться або взяти на себе роль гаранта безпеки в регіоні, або повернутися до військових сценаріїв. Ця заява пролунала на тлі тривалого протистояння між США та Іраном, яке останніми роками неодноразово супроводжувалося загрозами силового конфлікту.

Тегеран підтвердив завершення роботи над текстом документа. Заступник голови іранського МЗС Казем Гарібабаді заявив, що меморандум про взаєморозуміння повністю погоджений сторонами, а його підписання має відбутися вже цієї п’ятниці у Швейцарії. За словами дипломата, документ охоплює широкий спектр політичних, економічних та безпекових питань.

Одночасно іранська сторона оприлюднила перелік із 14 ключових положень майбутньої угоди. Серед основних вимог Тегерана — гарантії невтручання США у внутрішні справи країни та відмова від дій, які можуть загрожувати суверенітету Ірану. Також документ передбачає відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства та створення механізмів контролю за виконанням досягнутих домовленостей.

Одним із найбільш резонансних пунктів стала вимога Ірану щодо компенсації збитків, завданих країні внаслідок багаторічного конфлікту та санкційної політики. Тегеран оцінює ці втрати приблизно у 300 мільярдів доларів і вважає, що їх повинні відшкодувати США разом із союзниками. Наразі невідомо, чи погодився Вашингтон із такою оцінкою та якими можуть бути механізми вирішення цього питання.

Можливе підписання угоди вже викликало реакцію міжнародних ринків. Інвестори уважно стежать за розвитком подій через потенційний вплив документа на поставки енергоносіїв, санкційний режим щодо Ірану та безпекову ситуацію в Перській затоці. Експерти також звертають увагу на те, що успішне завершення переговорів може стати одним із найважливіших дипломатичних досягнень нинішньої американської адміністрації.

Якщо угоду буде підписано у визначені терміни, сторони розпочнуть реалізацію її положень уже найближчими місяцями. У такому разі документ може відкрити новий етап відносин між Вашингтоном і Тегераном після десятиліть політичного протистояння, санкцій та взаємних звинувачень.