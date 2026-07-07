США програли Бельгії та залишили домашній чемпіонат світу-2026

Збірна США завершила виступи на домашньому чемпіонаті світу з футболу 2026 року, поступившись Бельгії з рахунком 1:4 у матчі 1/8 фіналу, який відбувся 6 липня на стадіоні «Люмен Філд» у Сіетлі. Після цієї поразки американська команда стала останнім із трьох господарів турніру, що вибув із боротьби за трофей.

Бельгійці активно розпочали зустріч і вже на дев’ятій хвилині відкрили рахунок. Автором першого гола став Шарль де Кетеларе, який скористався помилкою оборони суперника. США змогли відновити рівновагу на 31-й хвилині завдяки точному удару зі штрафного у виконанні Маліка Тілльмана. Проте вже через дві хвилини бельгійська команда знову вийшла вперед — де Кетеларе оформив дубль, завершивши швидку атаку.

У другому таймі перевага збірної Бельгії стала ще більш відчутною. На 57-й хвилині Ханс Ванакен збільшив відрив до двох м’ячів, а в компенсований час Ромелу Лукаку встановив остаточний рахунок 4:1. Американська команда не змогла відповісти на результативні дії суперника та завершила турнір на стадії плейоф.

Поразка США означає, що всі країни-господарі чемпіонату світу-2026 вже залишили турнір. Раніше в 1/8 фіналу збірна Канади поступилася Марокко, а команда Мексики припинила боротьбу після поразки від Англії. Таким чином, жодному з організаторів мундіалю не вдалося пробитися до чвертьфіналу.

Матч у Сіетлі відбувався на тлі резонансної ситуації навколо нападника збірної США Фоларіна Балогуна. У попередньому поєдинку проти Боснії і Герцеговини футболіст отримав червону картку, через що мав автоматично пропустити зустріч із Бельгією. Однак напередодні гри дисциплінарне рішення було відкладене, що дозволило форварду вийти на поле у матчі 1/8 фіналу.

Ситуація набула широкого розголосу після повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп звернувся до президента ФІФА Джанні Інфантіно з проханням переглянути питання щодо відсторонення футболіста. Офіційних заяв про зміну дисциплінарних правил організація не оприлюднювала, однак рішення допустити Балогуна до матчу викликало дискусії серед футбольної спільноти.

Перед початком зустрічі головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія заявив, що його команда виходить на поле не лише заради спортивного результату, а й для захисту принципів чесної гри та футбольної етики. Після впевненої перемоги бельгійська збірна продовжила боротьбу за титул і в чвертьфіналі зустрінеться з Іспанією, яка кількома годинами раніше мінімально обіграла Португалію з рахунком 1:0.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року проходить із 11 червня до 19 липня на території США, Канади та Мексики. Більшість матчів приймають американські міста, а фінал турніру запланований на 19 липня на стадіоні MetLife у Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі.