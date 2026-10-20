США продовжили українцям тимчасовий захист після 19 жовтня 2026

Міністерство внутрішньої безпеки США 19 жовтня 2026 року заявило, що громадяни України та Судану зможуть поки що зберігати статус тимчасового захисту (TPS), термін дії якого мав завершитися цього дня. Рішення дає українцям змогу не втрачати захист від депортації одразу після закінчення попереднього терміну, однак остаточні умови та тривалість подальшого продовження статусу американська влада ще має уточнити.

За даними Reuters, представник Міністерства внутрішньої безпеки повідомив, що оголошення щодо українських і суданських власників TPS буде зроблено у відповідний час. До цього моменту їхній імміграційний захист залишається чинним. Водночас відомство не оприлюднило повного рішення з детальним графіком продовження статусу, тому питання щодо подальших строків і супутніх документів залишається відкритим.

Попередній 18-місячний період дії TPS для українців завершувався 19 жовтня 2026 року. Його запровадили з огляду на триваючу війну та небезпеку повернення громадян до країни. До останнього дня дії попереднього рішення подальша доля програми залишалася невизначеною, що створювало ризики для українців, які залежать від цього статусу для легального перебування та роботи у США.

Тимчасовий захищений статус дозволяє громадянам визначених країн залишатися у США, якщо повернення на батьківщину є небезпечним через збройний конфлікт, стихійне лихо або інші надзвичайні обставини. Учасники програми можуть отримувати дозвіл на роботу за умови виконання відповідних вимог. Водночас TPS не надає автоматичного права на постійне проживання, громадянство чи інший імміграційний статус.

За інформацією Reuters, близько 240 тисяч українців зареєструвалися для участі в програмі тимчасового захисту у США. Для багатьох із них статус має практичне значення не лише через можливість легально залишатися в країні, а й через доступ до офіційного працевлаштування. Невизначеність щодо строків продовження може впливати на планування роботи, житла та інших довгострокових зобов’язань.

Ситуація з TPS для українців розгортається на тлі посилення імміграційної політики адміністрації президента США Дональда Трампа. Водночас американська влада останніми місяцями дозволяла окремим групам мігрантів тимчасово зберігати захист навіть тоді, коли попередні строки завершувалися. У вересні аналогічне рішення стосувалося громадян Сальвадору, тоді як щодо низки інших країн адміністрація раніше намагалася припинити дію програми.

За повідомленнями американських медіа, йдеться про можливе продовження захисту приблизно на шість місяців — до квітня 2027 року. Однак станом на 20 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки США не оприлюднило повного офіційного рішення, яке б остаточно підтверджувало новий термін. Тому українцям варто стежити за повідомленнями відомства та Служби громадянства й імміграції США (USCIS), зокрема щодо строків дії дозволів на роботу.

Для учасників програми важливо розрізняти продовження самого TPS та чинність документів, що підтверджують право на працевлаштування. Після публікації офіційних роз’яснень USCIS має визначити, які категорії заявників підпадають під нові правила, чи потрібно подавати додаткові заяви та як підтверджувати право на роботу. До появи таких інструкцій не слід вважати, що всі документи автоматично продовжені на однаковий строк.