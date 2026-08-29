США попередили про підвищену загрозу заворушень в Україні
2026-29-08    90

США попередили про підвищену загрозу заворушень в Україні

Державний департамент США оновив попередження для американських громадян щодо поїздок в Україну, підвищивши індикатор загрози заворушень. Водночас загальний рівень рекомендацій залишився максимальним — Level 4: Do Not Travel, тобто громадянам США не рекомендують здійснювати поїздки до країни.

У новій версії повідомлення Держдепартамент змінив лише показник, пов’язаний із громадськими заворушеннями (unrest). Інших змін у загальному рівні небезпеки для мандрівників відомство не вказало.

Американським громадянам у зв’язку з оновленим показником рекомендували уникати демонстрацій і місць масового скупчення людей. Такі рекомендації стосуються ситуацій, у яких велика кількість людей може створювати додаткові ризики для безпеки.

Держдепартамент не уточнив, які саме події або обставини стали підставою для зміни індикатора unrest. У повідомленні також немає конкретизації щодо можливих районів, міст або дат, у яких американська сторона очікує підвищений ризик заворушень.

Попередження Level 4 є найвищим рівнем у системі рекомендацій Держдепартаменту США щодо закордонних поїздок. Він означає рекомендацію не здійснювати подорожі до відповідної країни через сукупність ризиків для громадян США.

При цьому окремі індикатори в американських travel advisories можуть деталізувати характер загроз, навіть якщо загальний рівень попередження не змінюється. Серед факторів, які Держдепартамент використовує для оцінки безпеки, можуть бути злочинність, тероризм, громадські заворушення, викрадення людей, стихійні лиха або інші небезпеки.

Зміна саме показника unrest не означає автоматичного переходу країни на інший загальний рівень небезпеки. У випадку України найвищий рівень попередження вже діє, тому оновлення окремого індикатора відбувається всередині чинного Level 4.

Для американських громадян практичним наслідком нового формулювання є необхідність додатково враховувати ризики, пов’язані з перебуванням у місцях проведення масових заходів. Держдепартамент радить стежити за місцевими повідомленнями, уникати демонстрацій та не наближатися до великих скупчень людей.

Окреме питання — що саме американська сторона вкладає в поняття «заворушення». У доступному оновленні Держдепартамент не пов’язав цей показник із конкретною акцією протесту, громадськими подіями або певним регіоном. Тому з самого повідомлення неможливо визначити, чи йдеться про короткострокову оцінку, чи про ширший перегляд ризиків.

Система travel advisories Держдепартаменту передбачає чотири основні рівні: від Level 1 — «звичайні запобіжні заходи» до Level 4 — «не подорожувати». Рівень може супроводжуватися окремими позначеннями ризиків, які допомагають деталізувати причини рекомендації.

Для України американські рекомендації тривалий час залишаються на максимальному рівні через воєнні ризики. Окремі території можуть мати додаткові обмеження або відмінності в оцінці загроз залежно від безпекової ситуації.

Оновлення американського travel advisory саме по собі не є забороною на в’їзд до країни та не змінює правила перетину кордону. Це офіційна рекомендація уряду США своїм громадянам щодо ризиків, які слід враховувати під час планування або здійснення закордонних поїздок.

Таким чином, головною новою деталлю в актуальному повідомленні Держдепартаменту стало підвищення індикатора громадських заворушень. Водночас США не змінили загальний статус України у системі попереджень: для країни, як і раніше, діє Level 4 — Do Not Travel. Причини зміни показника unrest американське відомство окремо не роз’яснило.

Level 4, travel advisory, безпека подорожей, громадські заворушення, Держдепартамент США
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