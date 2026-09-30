США попередили Кремль про ризик краху економіки РФ, – ЗМІ

Глава ЦРУ США Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви 25 серпня передав російському керівництву оцінку американської розвідки щодо війни та стану економіки РФ. За даними Frankfurter Allgemeine Zeitung, американська сторона вважає, що Москва опинилася у складному становищі, а продовження війни може погіршити її військові та економічні перспективи.

За інформацією видання, головний сигнал Реткліффа стосувався не лише ситуації на фронті. Американська розвідка оцінює російську економіку як вразливу до подальшого виснаження через війну. У матеріалі йдеться про можливий сценарій, за якого економічні проблеми можуть стати для Росії не менш серйозним фактором, ніж ситуація безпосередньо на полі бою.

Співрозмовники, на яких посилаються західні медіа, стверджують, що Реткліфф закликав російську сторону погодитися на переговори до того, як становище РФ стане ще складнішим. За оцінкою американської розвідки, Москва не має підстав розраховувати на швидке вирішення війни виключно військовим шляхом.

Раніше повідомлялося, що під час серпневого візиту Реткліфф зустрічався з представниками російських спецслужб. Кремль підтвердив сам факт контактів, але заявив, що директор ЦРУ не проводив зустрічі з Володимиром Путіним. Російський президент, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, отримав інформацію про результати переговорів.

27 серпня голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив, що провів із Реткліффом робочу зустріч у Москві. За його словами, сторони обговорювали чутливі питання, які належать до компетенції спецслужб. Конкретного змісту розмови Наришкін не розкрив.

Окремо західні медіа повідомляли, що під час зустрічей Реткліфф міг попередити російську сторону про наслідки подальшого загострення війни. Водночас офіційні представники США та РФ не підтвердили повний перелік тем, які обговорювалися під час закритих переговорів.

Президент США Дональд Трамп після візиту назвав поїздку Реткліффа до Москви напівзвичайною та заявив, що вона могла допомогти просунутися у питанні завершення війни. Сам Білий дім не оприлюднив детального звіту про переговори директора ЦРУ з російськими посадовцями.

За даними західних джерел, американська оцінка також враховує ситуацію на фронті. Вона не передбачає швидкої військової розв’язки для Росії, а тривале протистояння створює додаткове навантаження на економіку, державні фінанси та оборонні видатки РФ.

Паралельно Вашингтон продовжує наполягати на дипломатичному врегулюванні. США запросили Путіна на саміт G20, який запланований на грудень у Маямі. За даними Reuters, Кремль отримав запрошення та повідомив, що розглядає його дипломатичними каналами.

Для Москви окремим викликом залишається залежність економіки від енергетичного сектору та вплив міжнародних санкцій. 28 вересня Путін підписав указ, який додатково обмежив розкриття інформації про російську енергетику та нафтопереробку, включно з даними про маршрути експорту, покупців, продавців і ціни. Reuters пов’язує посилення закритості з необхідністю зменшити вплив західних санкцій.

Сам візит Реткліффа став першим відомим приїздом директора ЦРУ до Росії після поїздки Вільяма Бернса до Москви у листопаді 2021 року. Тоді Бернс зустрічався безпосередньо з Путіним, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ. У випадку Реткліффа зустрічі на рівні російського президента не було.