США попередили Кремль про ризик краху економіки РФ, – ЗМІ
2026-30-09    124

США попередили Кремль про ризик краху економіки РФ, – ЗМІ

Глава ЦРУ США Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви 25 серпня передав російському керівництву оцінку американської розвідки щодо війни та стану економіки РФ. За даними Frankfurter Allgemeine Zeitung, американська сторона вважає, що Москва опинилася у складному становищі, а продовження війни може погіршити її військові та економічні перспективи.

За інформацією видання, головний сигнал Реткліффа стосувався не лише ситуації на фронті. Американська розвідка оцінює російську економіку як вразливу до подальшого виснаження через війну. У матеріалі йдеться про можливий сценарій, за якого економічні проблеми можуть стати для Росії не менш серйозним фактором, ніж ситуація безпосередньо на полі бою.

Співрозмовники, на яких посилаються західні медіа, стверджують, що Реткліфф закликав російську сторону погодитися на переговори до того, як становище РФ стане ще складнішим. За оцінкою американської розвідки, Москва не має підстав розраховувати на швидке вирішення війни виключно військовим шляхом.

Раніше повідомлялося, що під час серпневого візиту Реткліфф зустрічався з представниками російських спецслужб. Кремль підтвердив сам факт контактів, але заявив, що директор ЦРУ не проводив зустрічі з Володимиром Путіним. Російський президент, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, отримав інформацію про результати переговорів.

27 серпня голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив, що провів із Реткліффом робочу зустріч у Москві. За його словами, сторони обговорювали чутливі питання, які належать до компетенції спецслужб. Конкретного змісту розмови Наришкін не розкрив.

Окремо західні медіа повідомляли, що під час зустрічей Реткліфф міг попередити російську сторону про наслідки подальшого загострення війни. Водночас офіційні представники США та РФ не підтвердили повний перелік тем, які обговорювалися під час закритих переговорів.

Президент США Дональд Трамп після візиту назвав поїздку Реткліффа до Москви напівзвичайною та заявив, що вона могла допомогти просунутися у питанні завершення війни. Сам Білий дім не оприлюднив детального звіту про переговори директора ЦРУ з російськими посадовцями.

За даними західних джерел, американська оцінка також враховує ситуацію на фронті. Вона не передбачає швидкої військової розв’язки для Росії, а тривале протистояння створює додаткове навантаження на економіку, державні фінанси та оборонні видатки РФ.

Паралельно Вашингтон продовжує наполягати на дипломатичному врегулюванні. США запросили Путіна на саміт G20, який запланований на грудень у Маямі. За даними Reuters, Кремль отримав запрошення та повідомив, що розглядає його дипломатичними каналами.

Для Москви окремим викликом залишається залежність економіки від енергетичного сектору та вплив міжнародних санкцій. 28 вересня Путін підписав указ, який додатково обмежив розкриття інформації про російську енергетику та нафтопереробку, включно з даними про маршрути експорту, покупців, продавців і ціни. Reuters пов’язує посилення закритості з необхідністю зменшити вплив західних санкцій.

Сам візит Реткліффа став першим відомим приїздом директора ЦРУ до Росії після поїздки Вільяма Бернса до Москви у листопаді 2021 року. Тоді Бернс зустрічався безпосередньо з Путіним, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ. У випадку Реткліффа зустрічі на рівні російського президента не було.

Володимир Путін, Джон Реткліфф, Сергій Наришкін, ЦРУ
Останні новини
Держборг України зріс до рекордних 215,55 млрд доларів

Держборг України зріс до рекордних 215,55 млрд доларів
Державний та гарантований державою борг України станом на 31 серпня читать далее
30-09, 13:25
Київстар підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 8 жовтня

Київстар підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 8 жовтня
Мобільний оператор Київстар із 8 жовтня підвищить вартість чотирьох тарифів читать далее
30-09, 12:54
Кібератака на Укрнет: як захистити пошту від злому

Кібератака на Укрнет: як захистити пошту від злому
Вересневі удари по українських дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі показали, наскільки читать далее
30-09, 11:22
США попередили Кремль про ризик краху економіки РФ, – ЗМІ

США попередили Кремль про ризик краху економіки РФ, – ЗМІ
Глава ЦРУ США Джон Реткліфф під час таємного візиту до читать далее
30-09, 11:18
У РФ розбився ракетоносець Ту-95

У РФ розбився ракетоносець Ту-95
У Амурській області Росії 29 вересня розбився стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95. читать далее
30-09, 11:15
США хочуть енергетичного перемир’я та зустрічі Трампа з Путіним

США хочуть енергетичного перемир’я та зустрічі Трампа з Путіним
США намагаються якнайшвидше домовитися з Україною та Росією про обмежене читать далее
29-09, 18:54
Яке церковне свято 30 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 30 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
30 вересня 2026 року православна церква вшановує святих мучениць Віру, читать далее
29-09, 15:47
Рейтинг Макрона впав до історичного мінімуму — 18%

Рейтинг Макрона впав до історичного мінімуму — 18%
Еммануель Макрон у вересні 2026 року опустився до історичного мінімуму читать далее
29-09, 14:59
Шість країн ЄС хочуть радикально змінити бюджет на 2028–2034 роки

Шість країн ЄС хочуть радикально змінити бюджет на 2028–2034 роки
Лідери Німеччини, Нідерландів, Швеції, Данії, Австрії та Фінляндії 29 вересня читать далее
29-09, 14:56
Уряд заморозив фінансування некритичних будівництв та ремонтів, — Корецький

Уряд заморозив фінансування некритичних будівництв та ремонтів, — Корецький
Кабінет Міністрів 28 вересня ухвалив рішення про зміну пріоритетів державних читать далее
29-09, 10:19
Дитина війни 2026: хто і як може отримати статус

Дитина війни 2026: хто і як може отримати статус
У 2026 році українські сім’ї можуть оформити дитині статус «дитина, читать далее
29-09, 10:15
Як підключити Укрнет пошту до Outlook: нові порти

Як підключити Укрнет пошту до Outlook: нові порти
Після планового відключення застарілих TLS-протоколів на поштових серверах Ukr.net у читать далее
29-09, 10:12
ЄС відмовив Україні у додаткових €220 млн для аграріїв

ЄС відмовив Україні у додаткових €220 млн для аграріїв
Європейська комісія не надала Україні запитувані €220 млн на підтримку читать далее
29-09, 09:58
Українські фермери ризикують втратити $10 млрд через проблеми з експортом

Українські фермери ризикують втратити $10 млрд через проблеми з експортом
Ситуація в українському аграрному секторі стала найскладнішою від початку повномасштабної читать далее
28-09, 17:32
Удар по НАН у Києві: Горбулін постраждав, його помічниця загинула

Удар по НАН у Києві: Горбулін постраждав, його помічниця загинула
Російський безпілотник вдень 28 вересня влучив у будівлю Президії Національної читать далее
28-09, 17:29
Яке церковне свято 29 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 29 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
29 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Киріака, читать далее
28-09, 17:24
Укрнет пошта: вхід з комп’ютера без пароля — як це працює

Укрнет пошта: вхід з комп’ютера без пароля — як це працює
Користувачі пошти @UKR.NET можуть входити до своєї скриньки з комп’ютера читать далее
28-09, 10:05
Президент Сербії Вучич оголосив про відставку

Президент Сербії Вучич оголосив про відставку
Президент Сербії Александар Вучич 27 вересня подав у відставку з читать далее
28-09, 10:02
Жінки в Україні масово освоюють традиційно чоловічі професії

Жінки в Україні масово освоюють традиційно чоловічі професії
Заступниця міністра економіки Дарія Марчак заявила, що жінки в Україні читать далее
28-09, 09:49
Корецкий заявив про підготовку до найгіршого сценарію з інтернетом

Корецкий заявив про підготовку до найгіршого сценарію з інтернетом
Прем’єр-міністр України Сергій Корецкий 27 вересня заявив, що уряд готується читать далее
28-09, 09:47
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар