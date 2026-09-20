США попередили громадян про загрозу загострення на Близькому Сході

Посольства США в країнах Близького Сходу почали масово попереджати американських громадян про ризик швидкого загострення військового конфлікту в регіоні. Такі повідомлення 19 вересня поширили дипломатичні представництва США в Ізраїлі, Лівані, Йорданії, Іраку, ОАЕ, Саудівській Аравії, Бахрейні, Катарі, Кувейті та Омані.

У попередженні посольства США в Єрусалимі зазначено, що нинішній військовий конфлікт «потенційно може швидко загостритися». Американцям рекомендували зберігати підвищену пильність і бути готовими до можливих змін у роботі транспорту, зокрема скасування рейсів та обмежень у повітряному просторі.

Державний департамент США закликав громадян, які перебувають у регіоні, стежити за повідомленнями американських дипломатичних представництв і заздалегідь враховувати можливість раптового погіршення безпекової ситуації. Американцям також радять перевіряти статус авіарейсів безпосередньо у перевізників.

На тлі цих попереджень президент США Дональд Трамп достроково перервав перебування в Кемп-Девіді та ввечері 19 вересня повернувся до Білого дому. Його повернення відбулося на день раніше від запланованого графіка. Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід.

Білий дім не пояснив причину зміни президентського графіка. Офіційної заяви про те, що дострокове повернення Трампа безпосередньо пов’язане з новими попередженнями американських посольств, адміністрація США не оприлюднювала.

Одночасно із дипломатичними попередженнями з’явилися повідомлення про нові інциденти в регіоні. Зокрема, Саудівська Аравія заявила про запуск балістичної ракети у напрямку Ер-Ріяда. Саудівська влада повідомила про її перехоплення. Окремо надходили заяви про атаки єменських хуситів, пов’язаних з Іраном, однак частина цих повідомлень не отримала незалежного підтвердження.

Американські дипломатичні представництва також звертають увагу на ризики для громадян США через діяльність підтримуваних Іраном угруповань. У Вашингтоні раніше попереджали, що американські інтереси, установи та громадяни можуть стати цілями атак як у країнах регіону, так і за його межами.

Нові рекомендації поширюються на тлі тривалого протистояння між США, Іраном та їхніми союзниками. Серед факторів, які можуть впливати на безпекову ситуацію, залишається діяльність озброєних угруповань у регіоні, удари по військових і цивільних об’єктах, а також ризики для судноплавства та енергетичних маршрутів у Перській затоці.

Особливе значення має Ормузька протока — один із ключових маршрутів світових поставок нафти. Будь-які тривалі обмеження судноплавства через цю ділянку можуть вплинути на міжнародні енергетичні ринки, однак масштаб можливих наслідків залежатиме від тривалості та характеру обмежень.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень Вашингтона, дій Ірану та пов’язаних із ним угруповань, а також кроків Ізраїлю й держав Перської затоки. Станом на 20 вересня адміністрація США не оголосила про нове рішення Дональда Трампа, яке б офіційно змінювало американську політику або військову присутність у регіоні.