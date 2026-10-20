США пообіцяли Україні гарантії безпеки на рівні статті 5 НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати пообіцяли Києву потужні гарантії безпеки на рівні статті 5 Північноатлантичного договору. Про це він повідомив на пресконференції в Осло. За словами глави держави, американська сторона підтвердила, що гарантії для України мають бути сильними, а відповідні пропозиції вже зафіксували в документі.

Зеленський уточнив, що спеціальний посланник президента США Стів Уіткофф передасть напрацьовані пропозиції російській стороні під час свого візиту до Росії. Після цього Україна очікує на відповідь Москви протягом доби. Такий термін, за словами президента, дасть змогу оперативно з’ясувати позицію російської сторони щодо запропонованих умов.

Гарантії безпеки залишаються одним із ключових питань переговорів про припинення війни та майбутнє врегулювання. Київ наполягає на механізмах, які мають запобігти повторному російському нападу після досягнення домовленостей. Водночас Зеленський не розкрив повного змісту документа, не уточнив конкретних зобов’язань Вашингтона та не повідомив, як саме планують реалізовувати запропоновані гарантії.

Раніше Зеленський заявляв, що США пов’язували надання гарантій безпеки з виведенням українських військ із Донбасу. Під час пресконференції в Осло президент не уточнив, чи залишається ця вимога частиною актуальних пропозицій американської сторони. Тому наразі невідомо, чи передбачає документ територіальні поступки з боку України та чи змінилася позиція Вашингтона щодо цього питання.

Окремим напрямом дипломатичних контактів може стати зустріч за участю президентів США, України та Росії. За інформацією Politico, під час запланованих на 21 жовтня переговорів із російським президентом Володимиром Путіним Стів Уіткофф запропонує провести тристоронню зустріч за участю Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Очікується, що сторони зможуть обговорити можливі шляхи врегулювання війни в Україні.

Пропозиція провести переговори на найвищому політичному рівні може стати наступним етапом дипломатичних зусиль Вашингтона. Однак повідомлення про намір Уіткоффа запропонувати такий формат не означає, що зустріч уже погоджена. Для її проведення необхідна згода всіх учасників, а також узгодження порядку денного та умов переговорів.

Стаття 5 Північноатлантичного договору закріплює принцип колективної оборони: збройний напад на одного або кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх союзників. Водночас кожна держава самостійно визначає, яких заходів уживати для допомоги союзнику, зокрема чи застосовувати збройну силу. Тому гарантії для України, побудовані за аналогією зі статтею 5, потребуватимуть чіткого визначення юридичних зобов’язань партнерів, механізмів реагування та умов надання допомоги.

Відповідь Росії на передані Уіткоффом пропозиції може визначити подальший напрям переговорів. Поки не оприлюднено повний текст документа, залишаються відкритими питання щодо територіальних умов можливої угоди, порядку припинення бойових дій та практичних механізмів гарантування безпеки. Реакція Москви також покаже, чи готова російська сторона обговорювати запропонований формат і можливу зустріч Трампа, Зеленського та Путіна.