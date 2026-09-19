США погодили пакет ППО для України на $2,68 млрд, без Patriot
2026-19-09    136

США погодили пакет ППО для України на $2,68 млрд, без Patriot

Державний департамент США 18 вересня попередньо схвалив можливий продаж Україні озброєння, обладнання та послуг для розвитку протиповітряної оборони орієнтовною вартістю $2,68 млрд. Рішення оформлене в межах програми Foreign Military Sales і передане на розгляд Конгресу США; укладеного контракту на цьому етапі ще немає.

До запитаного пакета входять ракети S-300 Clone і GAM-67, системи ППО зі збільшеною дальністю та лазерним наведенням, транспортно-пускові установки Improvised Transporter Erector Launcher 1.5, комплекти для модернізації мобільних пускових систем, а також радари RPS 202 для протидії безпілотникам. У переліку також зазначені запасні частини, програмне забезпечення, технічна документація, транспортні, інженерні та логістичні послуги.

Системи Patriot або ракети-перехоплювачі для них у оприлюдненому переліку не вказані. Структура закупівлі свідчить, що основний акцент зроблено на посиленні спроможностей проти безпілотників, крилатих ракет та інших повітряних цілей, тоді як окремі засоби протиракетної оборони від балістичних ракет до списку не включені.

У Держдепартаменті заявили, що можлива поставка має посилити здатність України протидіяти нинішнім і майбутнім загрозам. Основних підрядників для реалізації програми планують визначити на конкурсній основі, тому остаточний склад постачальників та строки виконання контрактів можуть бути встановлені пізніше.

Якщо угоду буде укладено, її фінансуватимуть із двох джерел: внесків європейських партнерів і коштів американської програми Foreign Military Financing, які були виділені ще за попередньої адміністрації США. FMF використовується для фінансування закупівель американського озброєння та оборонного обладнання іноземними партнерами.

Американські кошти за цією схемою планують зарахувати як внесок США до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови через механізм відшкодування у співвідношенні 1:1. Фонд був створений у межах двосторонньої угоди США та України щодо інвестицій у відбудову і використання доходів від майбутніх проєктів.

Схвалення Держдепартаменту є процедурним етапом і не означає автоматичного постачання озброєння. Повідомлення про можливий продаж має пройти передбачений законом розгляд у Конгресі США, після чого сторони зможуть переходити до контрактних домовленостей, визначення виробників, обсягів окремих позицій та графіка поставок.

Потреба в додаткових засобах ППО зросла на тлі збільшення кількості російських повітряних атак. За даними Reuters, у 2026 році Росія розширила застосування швидкісних реактивних безпілотників, тоді як українські військові паралельно розвивають дешевші системи перехоплення та потребують додаткових керованих ракет для боротьби з новими типами цілей.

Окремою проблемою залишається протидія балістичним ракетам. У вересні Reuters повідомляв, що запаси американських перехоплювачів Patriot для України залишаються обмеженими, тоді як Росія нарощує застосування переобладнаних балістичних ракет для виснаження української протиповітряної оборони. Новий пакет на $2,68 млрд безпосередньо не вирішує питання постачання ракет Patriot.

Foreign Military Financing, Patriot, Держдепартамент США, Конгрес США, ППО, Сполучені Штати Америки
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