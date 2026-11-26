Американські обмеження на доступ до передових обчислювальних чипів і посилення контролю за використанням моделей штучного інтелекту можуть затримати випуск нових китайських ШІ-систем. Про це 26 листопада повідомило Reuters із посиланням на співрозмовників, обізнаних із діяльністю китайських технологічних компаній Z.AI та Moonshot AI.

Одним із найбільш помітних наслідків може стати перенесення запуску нової флагманської моделі GLM-5.5 компанії Z.AI, також відомої як Zhipu AI. Розробники планували представити її до кінця 2026 року, однак процес навчання затягнувся. За інформацією джерел агентства, нові американські обмеження можуть відкласти реліз до першого кварталу 2027 року або ще пізніше.

Модель GLM-5.5 розробляється з використанням архітектури приблизно на три трильйони параметрів. Такий масштаб потребує значних обчислювальних ресурсів, зокрема великої кількості спеціалізованих графічних процесорів. Саме доступ до подібного обладнання залишається одним із ключових чинників конкуренції між американськими та китайськими розробниками.

Інша китайська компанія Moonshot AI, яка створює моделі сімейства Kimi, також оцінює можливі наслідки нових правил. За інформацією Reuters, компанія очікує, що інтервал між випусками великих моделей може збільшитися з шести місяців до року або більше, якщо доступ до закордонних обчислювальних потужностей буде повністю обмежений.

Наступна флагманська система Kimi K4 за такого сценарію може з’явитися лише приблизно в середині 2027 року. Компанія традиційно використовувала орендовані обчислювальні ресурси закордонних дата-центрів, оскільки наявних потужностей китайських постачальників може бути недостатньо для компенсації можливих обмежень.

Американське Міністерство торгівлі запровадило нові правила 19 листопада. Вони передбачають ліцензування послуг закордонних дата-центрів, які надають значні обчислювальні потужності на базі передових американських чипів компаніям із країн, що становлять інтерес для національної безпеки США.

Таким чином, обмеження стосуються не лише прямого експорту процесорів до Китаю. Вашингтон намагається закрити можливість отримання китайськими компаніями доступу до американських технологій через оренду серверів та обчислювальних ресурсів в інших країнах.

У нових правилах також передбачені ліцензійні вимоги щодо постачання передових напівпровідників до Індонезії, Малайзії, Сінгапуру, Таїланду та Бразилії. Ці країни розглядаються американською владою як потенційні маршрути обходу експортних обмежень. Для окремих американських компаній передбачені винятки за умови дотримання встановлених вимог.

Ще одним чинником є боротьба з так званою дистиляцією моделей. Це технологія, за якої розробники навчають власні системи на відповідях потужніших моделей. Американські компанії OpenAI та Anthropic повідомляли про виявлення підозрілих кампаній, пов’язаних із використанням їхніх систем для такого навчання.

Anthropic заявляла про виявлення майже 200 мільйонів взаємодій із Claude, пов’язаних із підозрілими кампаніями дистиляції. Серед компаній, які фігурували в повідомленнях, називали китайських розробників, зокрема Moonshot та Z.AI. Водночас самі китайські компанії заперечували окремі звинувачення або не надали оперативних коментарів.

Нові обмеження можуть змінити конкурентний баланс на глобальному ринку штучного інтелекту. Китайські розробники раніше мали можливість створювати відносно недорогі моделі, використовуючи доступ до закордонної обчислювальної інфраструктури та методи оптимізації навчання.

Тепер компаніям доведеться шукати альтернативні джерела обчислювальних потужностей у Європі та серед китайських виробників чипів. Наскільки швидко вони зможуть компенсувати обмеження, визначатиме подальші терміни запуску нових моделей і конкурентоспроможність китайського сектору ШІ.