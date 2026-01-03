США напали на Венесуелу

Вранці в суботу в столиці Венесуели Каракасі пролунали вибухи та видно “щонайменше один стовп диму”. За даними видання, південна частина міста, де знаходиться велика військова база, залишалася без електроенергії.

CNN пише про декілька вибухів. У кількох районах міста було відсутнє електропостачання, і журналісти ЗМІ могли чути звук літаків після вибухів.

Президент Колумбії Густаво Петро написав у соцмережах, що Каракас “бомбардують ракетами”, не назвавши, хто.

У соцмережах пишуть, що США атакували столицю Венесуели, а над містом літають американські гелікоптери. Наразі немає підтвердження цій інформації.