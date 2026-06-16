США можуть відновити санкції проти російської нафти, — Трамп
2026-16-06    56

США можуть відновити санкції проти російської нафти, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість відновлення санкцій проти російських енергоносіїв у разі стабілізації світових поставок нафти. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях саміту G7 у ході зустрічі з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бен Заїдом Аль Нахайяном. За словами Трампа, чинні винятки щодо російської нафти мають тимчасовий характер і були запроваджені з міркувань стабільності глобального ринку.

Під час розмови з журналістами Трампа запитали, чи можуть Сполучені Штати посилити санкційний тиск на Росію в енергетичному секторі. Він відповів, що така можливість розглядається, оскільки ситуація з постачанням нафти поступово нормалізується. За його словами, тимчасове послаблення обмежень дозволило уникнути додаткових ризиків для світового енергетичного балансу.

Рішення про запровадження винятків щодо російської нафти було ухвалене у березні після різкого загострення ситуації на Близькому Сході та перебоїв у логістичних маршрутах постачання сировини через Ормузьку протоку. Це призвело до ускладнень експорту нафти з країн Перської затоки та зростання волатильності на світових енергетичних ринках, що змусило Вашингтон тимчасово переглянути санкційний режим.

У межах цього підходу США на один місяць дозволили торговельні операції з російською нафтою без ризику застосування вторинних санкцій до трейдерів. Згодом у квітні та травні цей виняток було продовжено. За чинним графіком, термін дії останнього продовження спливає 17 червня, після чого адміністрація США має ухвалити рішення щодо подальшої політики.

Водночас в енергетичному блоці американської адміністрації раніше заявляли, що загальний курс санкційної політики щодо Росії не змінюється, а обмеження на російські енергоносії залишаються чинними інструментами тиску. Міністр енергетики США Кріс Райт у березні підкреслював, що Вашингтон зберігає стратегічну мету скорочення залежності глобального ринку від російських енергоресурсів.

Ймовірне відновлення санкцій після завершення періоду винятків може вплинути на структуру світової торгівлі нафтою, зокрема на перерозподіл постачання між ключовими експортерами. Ринок уже враховує можливість змін, оскільки рішення США традиційно мають прямий вплив на цінову динаміку енергоресурсів і поведінку великих трейдерів.

G7, Дональд Трамп, енергетика, енергоринок, Міненерго США, ОАЕ, Ормузька протока, російська нафта, Росія, санкції, світова нафта, США
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