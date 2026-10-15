США можуть послабити санкції проти танкерів російського тіньового флоту

США розглядають можливість послаблення санкційних обмежень щодо танкерів так званого тіньового флоту, які раніше перевозили нафту з Росії, Ірану та Венесуели. Вашингтон може дозволити використовувати ці судна для транспортування нафти й нафтопродуктів, що не підпадають під американські санкції, за умови отримання спеціальних дозволів Міністерства фінансів США. Про це повідомило Reuters із посиланням на американського чиновника.

Ініціатива спрямована на зниження рекордно високої вартості морських перевезень. Використання більшої кількості танкерів могло б розширити доступні транспортні потужності та зменшити витрати компаній на доставку енергоносіїв. Водночас запропонований підхід передбачає не повне скасування обмежень, а можливість допускати окремі судна до операцій із дозволеними вантажами.

За інформацією Reuters, компаніям-перевізникам доведеться звертатися до американського Мінфіну по відповідні дозволи. Такий механізм дасть Вашингтону змогу контролювати використання танкерів і визначати, які операції можуть проводитися без порушення чинного санкційного режиму. Конкретні критерії видачі дозволів, перелік потенційних суден і строки можливого запровадження нового підходу в наданій інформації не уточнюються.

На рішення адміністрації президента США Дональда Трампа може впливати й прагнення прискорити повернення російського дизельного пального на світові ринки, зазначає Reuters. У разі реалізації такого сценарію американська влада могла б розширити можливості для морської доставки нафтопродуктів, які не підпадають під американські обмеження. Водночас сам факт розгляду ініціативи не означає, що Вашингтон уже ухвалив рішення про допуск конкретних танкерів або вантажів російського походження.

Можливе пом’якшення правил порушує питання про те, як адміністрація Трампа планує поєднати зниження логістичних витрат із дотриманням санкцій. Якщо дозвільний механізм буде запроваджено, його практичний ефект залежатиме від кількості танкерів, які отримають право працювати з легальними вантажами, а також від готовності судновласників і торговельних компаній виконувати американські вимоги. Окремим чинником залишатиметься позиція інших юрисдикцій, чиї обмеження можуть діяти незалежно від рішень Вашингтона.

Тіньовий флот — це неформальна назва мережі суден, які використовують для транспортування нафти в умовах санкційних обмежень або для обходу встановлених правил. До ризиків, пов’язаних із такими перевезеннями, належать непрозора структура власності, складні схеми зміни прапора та управління, а також труднощі з перевіркою страхового покриття. Водночас не кожне судно, яке раніше перевозило підсанкційну нафту, автоматично перебуває під усіма можливими обмеженнями в кожній країні: правовий статус залежить від конкретних санкційних рішень і юрисдикції.

Санкційна політика США щодо російської нафти передбачає використання фінансових, торговельних і транспортних обмежень, які можуть впливати не лише на продавців сировини, а й на посередників, судновласників та інших учасників ланцюга постачання. Тому можливе запровадження спеціальних дозволів стане питанням не тільки доступності танкерів, а й практичного розмежування дозволених вантажів та операцій, пов’язаних із підсанкційними товарами. Подальший розвиток ініціативи залежатиме від офіційних рішень американської влади та умов, які вона встановить для перевізників.