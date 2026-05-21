Адміністрація президента США Дональда Трампа зробила одну з найгучніших ставок у сфері високих технологій. Вашингтон погодився отримати частки на $2 млрд одразу у дев’яти компаніях, пов’язаних із квантовими обчисленнями.

До списку увійшли технологічні гіганти та перспективні стартапи:

Рішення стало сигналом для світового ринку: США починають новий етап технологічної конкуренції, де ключову роль відіграватимуть квантові комп’ютери.

Чому квантові комп’ютери стали стратегічною технологією

Квантові обчислення вважаються одним із найважливіших технологічних проривів XXI століття.

На відміну від класичних комп’ютерів, які працюють із бітами, квантові системи використовують кубіти. Це дозволяє виконувати обчислення у багато разів швидше для складних задач.

Квантові комп’ютери можуть кардинально змінити:

штучний інтелект;

фінансові розрахунки;

кібербезпеку;

медицину;

оборонну сферу;

моделювання нових матеріалів.

Саме тому уряди провідних держав розглядають квантові технології як стратегічний актив.

Чому адміністрація Трампа робить ставку на квантові технології

Інвестиції у квантові компанії стали частиною нової технологічної стратегії США.

Вашингтон прагне:

зберегти технологічне лідерство;

посилити конкурентну перевагу над Китаєм;

стимулювати американську індустрію мікрочипів;

прискорити розвиток оборонних технологій;

залучити приватний капітал у високотехнологічний сектор.

У Білому домі дедалі частіше говорять про необхідність технологічного суверенітету США.

Які компанії отримали підтримку

До інвестиційного списку увійшли як великі корпорації, так і перспективні стартапи.

Компанія Напрям діяльності IBM Квантові обчислення та ШІ GlobalFoundries Виробництво чипів D-Wave Quantum Квантові процесори Rigetti Computing Квантові сервери Quantinuum Квантове програмне забезпечення PsiQuantum Масштабовані квантові системи Atom Computing Квантові платформи Infleqtion Квантові сенсори Diraq Кремнієві квантові чипи

Більшість із цих компаній уже вважаються ключовими гравцями глобального квантового ринку.

Чому ринок відреагував так різко

Інвестори сприйняли рішення адміністрації Трампа як сигнал про масштабну державну підтримку сектору.

Ринок пам’ятає попередній приклад із Intel. Минулого року адміністрація США отримала 10% частку в Intel, після чого акції компанії різко зросли.

На цьому фоні інтерес до квантових компаній почав стрімко збільшуватися.

Аналітики вважають, що державна підтримка:

підвищує довіру інвесторів;

стимулює венчурний капітал;

прискорює розвиток технологій;

формує нову технологічну екосистему.

Як квантові комп’ютери можуть змінити світову економіку

Квантові обчислення потенційно здатні створити новий технологічний цикл.

Найбільші зміни очікуються у сферах:

банківських систем;

логістики;

медицини;

військових технологій;

штучного інтелекту;

криптографії.

Наприклад, квантові комп’ютери можуть значно прискорити моделювання молекул для створення нових ліків або оптимізувати глобальні транспортні системи.

Чому США посилюють технологічне суперництво з Китаєм

Квантові технології стали ще одним фронтом глобальної конкуренції між США та Китаєм.

Пекін уже інвестував мільярди доларів у:

квантовий інтернет;

суперкомп’ютери;

квантову криптографію;

військові технології.

У відповідь США активізують державну підтримку власних компаній.

Вашингтон побоюється, що втрата лідерства у квантових технологіях може створити стратегічну перевагу для Китаю у сфері безпеки та економіки.

Які ризики існують для ринку

Попри високі очікування, квантові технології залишаються ризиковим сектором.

Основні проблеми:

надзвичайно висока вартість розробок;

складність масштабування;

нестабільність квантових систем;

дефіцит фахівців;

невизначеність комерційного успіху.

Багато компаній поки що не мають стабільного прибутку та працюють переважно за рахунок інвестицій.

Чому інвестори називають квантовий ринок «новим ШІ»

Після буму штучного інтелекту інвестори шукають наступний великий технологічний тренд.

Квантові обчислення вже називають:

«технологією наступного десятиліття»;

новою цифровою революцією;

майбутнім суперкомп’ютерів.

Саме тому великі фонди дедалі активніше інвестують у квантові стартапи.

FAQ

Що таке квантовий комп’ютер?

Квантовий комп’ютер — це система обчислень, яка використовує принципи квантової механіки. На відміну від звичайних комп’ютерів, він працює з кубітами, що дозволяє виконувати складні обчислення значно швидше. Такі технології можуть кардинально змінити багато галузей економіки.

Чому адміністрація Трампа інвестує у квантові технології?

США прагнуть зберегти технологічне лідерство та посилити конкуренцію з Китаєм. Квантові обчислення вважаються стратегічно важливими для економіки, оборони та кібербезпеки. Інвестиції також стимулюють розвиток американських технологічних компаній.

Які компанії отримали підтримку США?

До списку увійшли IBM, D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Quantinuum та інші компанії, що працюють у сфері квантових технологій. Частина з них займається виробництвом чипів, інші — створенням квантового програмного забезпечення. Саме ці компанії вважаються ключовими гравцями ринку.

Чому квантові комп’ютери важливі для економіки?

Квантові технології можуть прискорити розвиток штучного інтелекту, медицини, фінансів та оборонної сфери. Вони дозволяють вирішувати надскладні задачі, недоступні для класичних комп’ютерів. Через це країни активно інвестують у квантові розробки.

Які ризики існують у квантовому секторі?

Головними ризиками залишаються висока вартість розробок, складність масштабування та технологічна нестабільність систем. Більшість компаній поки що не отримують значних прибутків. Ринок залишається високоризиковим навіть попри великі інвестиції.

Висновок

Ставка адміністрації Трампа на квантові комп’ютери демонструє, що США переходять до нового етапу технологічної конкуренції. Інвестиції у квантові компанії стали не лише економічним, а й геополітичним рішенням.

Квантові технології дедалі більше визначають майбутнє глобальної економіки, оборони та штучного інтелекту. Саме тому найближчі роки можуть стати початком нової технологічної революції, де квантові обчислення відіграватимуть ключову роль.