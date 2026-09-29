США хочуть енергетичного перемир’я та зустрічі Трампа з Путіним
2026-29-09    116

США хочуть енергетичного перемир’я та зустрічі Трампа з Путіним

США намагаються якнайшвидше домовитися з Україною та Росією про обмежене перемир’я, яке передбачатиме припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, а також організувати зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Про це 29 вересня повідомив журналіст The Atlantic Саймон Шустер із посиланням на українських учасників переговорів, які розповіли про зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера із Зеленським у Києві.

За словами одного з українських переговорників, головний сигнал американської сторони зараз полягає у прагненні «скоротити масштаби конфлікту» в різних напрямах. Під час переговорів у Києві обговорювалися кілька варіантів обмеженого припинення вогню, яке могло б стати окремим етапом перед ширшою домовленістю про завершення війни.

Наступним кроком, за інформацією співрозмовника Шустера, США планують зустріч представників Сполучених Штатів, України та Росії. Її можуть провести вже в жовтні, а найбільш імовірним майданчиком називають Абу-Дабі. Предметом переговорів має стати обмежене перемир’я, за умовами якого сторони утримуватимуться від ударів по енергетичних об’єктах одна одної. Йдеться, зокрема, про електростанції, нафтопереробні заводи та іншу інфраструктуру такого типу.

Окремий напрям стосується Чорного моря. За даними українських переговорників, США за участю Єгипту розглядають домовленість, яка заборонить Україні та Росії атакувати вантажні судна одна одної. Особлива увага приділяється суднам, що перевозять зерно на ринки країн Близького Сходу та Африки.

24 вересня Зеленський повідомляв, що американська адміністрація наполягає на трьох кроках: припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі, відновленні роботи чорноморського зернового коридору та тристоронній зустрічі, можливо, в Абу-Дабі. Президент заявляв, що Україна готова обговорювати енергетичне перемир’я.

Питання залишається у позиції Москви. За словами співрозмовників Шустера, російська сторона наразі не погоджується на запропоновані ініціативи, а один із переговорників описав ситуацію словами: «він не рухається». Водночас 23 вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, пов’язаному із зерном та енергетикою.

Американська сторона також шукає можливість зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського. США запросили російського президента на саміт G20 у грудні в Маямі, де потенційно можуть відбутися переговори за участю українського лідера. Станом на 29 вересня Путін запрошення не прийняв. За даними The Atlantic, американські представники прагнуть провести зустріч лідерів якомога швидше.

Для Вашингтона обмежені домовленості про енергетику та морські перевезення можуть стати окремими етапами дипломатичного процесу, не прив’язаними одразу до повного припинення бойових дій. Водночас невирішеним залишається питання готовності Росії виконувати такі домовленості: українські учасники переговорів, яких цитує Шустер, не очікують швидкого переходу Москви до повноцінних мирних переговорів.

Саймон Шустер працює штатним автором The Atlantic і спеціалізується на збройних конфліктах та авторитарних режимах. До переходу у видання у 2025 році він багато років працював кореспондентом Time у Нью-Йорку, Берліні та Москві. Його книжка The Showman присвячена російському вторгненню в Україну.

Поточні ініціативи США виникають на тлі підготовки до зими та взаємних ударів по енергетичних об’єктах. Reuters 23 вересня повідомляв, що Зеленський заявив про готовність України до морського перемир’я за умови аналогічних кроків Росії. Американська дипломатія при цьому намагається зосередити переговори на конкретних категоріях цілей і перевезень, не переходячи одразу до угоди про загальне припинення вогню.

Володимир Зеленський, Володимир Путін, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Стів Віткофф
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