США достроково вийшли до плей-оф ЧС-2026 після перемоги над Австралією
2026-20-06    140

США достроково вийшли до плей-оф ЧС-2026 після перемоги над Австралією

Збірна США достроково гарантувала собі місце у плей-оф чемпіонату світу з футболу 2026 року після перемоги над Австралією з рахунком 2:0 у матчі другого туру групи D. Поєдинок відбувся в Сіетлі. Американська команда набрала шість очок у двох стартових матчах і стала другою збірною турніру після Мексики, яка забезпечила собі вихід до 1/16 фіналу.

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Господарі турніру відкрили рахунок уже на 11-й хвилині після автоголу австралійського захисника Камерона Берджесса. Перед перервою перевагу США подвоїв Алекс Фрімен, який відзначився на 43-й хвилині. Австралійці не змогли скоротити відставання у другому таймі, а американська команда впевнено довела матч до перемоги, здобувши другий поспіль успішний результат на домашньому мундіалі.

Після двох турів США мають максимальні шість очок, що гарантує команді участь у стадії плей-оф незалежно від результату заключного матчу групового етапу. Новий формат чемпіонату світу передбачає вихід до 1/16 фіналу, тому дострокове виконання головного завдання дозволяє тренерському штабу зосередитися на підготовці до матчів на виліт і вивченні потенційних суперників.

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно після матчу заявив, що команда виконала важливу проміжну мету, однак попереду на футболістів чекають значно складніші випробування. За його словами, достроковий вихід із групи дає можливість ефективніше розподілити навантаження між гравцями та якісніше підготуватися до наступного етапу турніру.

США проводять чемпіонат світу в статусі однієї з трьох країн-господарок разом із Канадою та Мексикою. Домашній фактор вважається однією з переваг американської команди, яка демонструє впевнену гру на старті турніру. Дві перемоги поспіль дозволили американцям не лише достроково вирішити питання виходу до плей-оф, а й підтвердити статус одного з претендентів на успішний виступ у вирішальній частині чемпіонату.

Першою командою, яка гарантувала собі участь у плей-оф ЧС-2026, стала збірна Мексики. У другому турі мексиканці мінімально перемогли Південну Корею з рахунком 1:0 та також набрали шість очок, достроково забезпечивши собі місце серед учасників 1/16 фіналу. Саме після цього США стали другою збірною, яка виконала аналогічне завдання.

Чемпіонат світу 2026 року вперше проходить за участю 48 національних команд. Плей-оф турніру стартує 28 червня, а фінальний матч запланований на 19 липня. Вирішальна зустріч відбудеться в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі. До завершення групового етапу визначаться всі учасники першого раунду матчів на виліт, після чого команди продовжать боротьбу за головний футбольний трофей світу.

Поточна таблиця групи D (після другого туру)

МісцеКомандаІгриПеремогиНічиїПоразкиРізниця м’ячівОчки
1🇺🇸 США22006-16
2🇦🇺 Австралія21012-23
3🇵🇾 Парагвай21012-43
4🇹🇷 Туреччина20020-30

Австралія, Алекс Фрімен, збірна США, Іст-Ратерфорд, Камерон Берджесс, Маурісіо Почеттіно, Мексика, Нью-Джерсі, Південна Корея, плей-оф, Сіетл, США, футбол, чемпіонат світу 2026, ЧС-2026
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