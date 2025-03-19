СРСР причетний до вбивства Кеннеді?

США розсекретили документи про вбивство президента Джона Кеннеді, заявлено про причетність СРСР.

ЦРУ намагалися не допустити розсекречення документа зі згадкою ролі СРСР у підготовці замаху.

В основі документа – дзвінок до посольства США у Канберрі. Той, хто дзвонив, представився польським шофером з посольства СРСР і заявив, що “радянський уряд фінансував замах” на Кеннеді.

СРСР встановили винагороду за вбивство у $100 000.

Австралійська влада вважала того, хто дзвонить, “психічно неврівноваженим”, але не змогла встановити його особистість.

Незважаючи на це, ЦРУ та Австралія у 1968 році виступали проти публікації документа.