Спростовано черговий міф про похмілля

Німецькі вчені спростували популярну теорію про те, що не можна пити слабкий алкоголь після міцного. Головний біль виникає однаково – незалежно від того, в якому порядку людина п’є, пише New York Post. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в American Journal Of Clinical Nutrition.

Команда набрала 90 студентів у віці 19 та 40 років з німецького університету та розділила їх на три групи. Першого дня перша група пила пиво до тих пір, поки рівень алкоголю в крові не досяг 0,05 відсотка. Потім вони змінили ситуацію та пили вино, поки рівень алкоголю не досяг 0,11%.

Друга група провела той самий експеримент, але у зворотному порядку, а третя “контрольна” група пила лише пиво чи вино.

Після кожного сеансу випивки учасників запитували про їхнє самопочуття та передбачуваний рівень сп’яніння. Потім, наступного ранку, вони оцінювали інтенсивність свого похмілля за шкалою від 0 до 7 залежно від того, наскільки вони відчували спрагу, нудоту, втому і запаморочення.

Через тиждень групи змінилися ролями.

Підрахувавши результати, дослідники виявили, що порядок вживання алкоголю не вплинув на тяжкість похмілля, на яке більше впливало те, як їх організм переробляє алкоголь.

У ході експерименту вони з’ясували, що пити алкоголь можна в будь-якому порядку, головне – стежити за обсягом та швидкістю його вживання. При цьому деякі види напоїв у будь-якому випадку посилять похмілля – наприклад, віскі, скотч, бренді та коньяк, зазначають вчені.